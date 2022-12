PSG / RCSA : Mbappé sauveur pour le match d’après

Pour son premier match après la Coupe du Monde 2022, le PSG s’est imposé (2-1) face au RC Strasbourg au Parc des Princes. Une victoire sur le fil pour laquelle Kylian Mbappé a enfilé sa cap d’héro sur ses épaules comme il l’a fait pendant un mois au Qatar.

C’est dans un Parc des Princes plein que le Paris Saint-Germain renoue avec la compétition. Les supporters et spectateurs du stade de la Porte d’Auteuil ont eu l’occasion avant le coup d’envoi de la rencontre d’assister à l’officialisation de la prolongation de contrat de Marco Verratti. L’Italien est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026, comme l’indique le maillot floqué à son nom qu’il arbore sur la pelouse de son jardin Rouge & Bleu en marge de l’échauffement. Quelques minutes après, dans les travées du Parc des Princes, des banderoles font leur apparitions. L’occasion pour le peuple parisien de le remercier pour ses accomplissements notamment avec les Bleus, mais aussi d’enfin clamer son amour pour Kylian Mbappé. « Kylian l’avenir t’appartient » ou encore « Meilleur buteur de la CDM pur produit parisien ; le champion c’est toi » pouvait-on lire en tribune Auteuil. Des messages bien reçus par le principal intéressé qui ne manquera pas de les saluer quelques secondes avant le début de la rencontre.

Image : Canal Supporters

Les hommes de Christophe Galtier abordent cette rencontre face au RC Strasbourg dans la peau de favori et débutent celle-ci dans un 4-3-3 avec Fabian Ruiz un cran plus haut que Marco Verratti et Vitinha. Un système de jeu maintenu malgré les absences de Juan Bernat et Nuno Mendes. En effet, c’est le jeune titi parisien de 17 ans, El Chadaille Bitshiabu qui débute sur le flanc gauche de la défense. Le défenseur central d’1m96 entre bien dans son match, et est l’auteur d’une prestation solide et aboutie. Il obtient la note de 6,5 pour les équipes de Canal Supporters. Il dispute 8 duels et en remporte 6. Les seuls moments durant lesquels il a été en difficulté étaient face à la vitesse du latéral droit strasbourgeois Ismael Doukoure. Et ça, Kylian Mbappé l’a remarqué. En ce sens le numéro 7 parisien a été de bons conseils pour Bitshiabu pendant la rencontre. Dans le même moment, Neymar, véritable chef d’orchestre dans le premier acte de la partie, distille ses consignes à Verratti et Vitinha dans l’entrejeu. Le Brésilien veut que les ballons lui arrivent plus vite. S’il semble sur la continuité de ce qu’il propose depuis le début de saison, le numéro 10 du PSG est l’auteur de la passe décisive à la 14e minute sur le but de Marquinhos. Le capitaine du Paris Saint-Germain semble accueillir ce but comme une véritable bouffée d’air frais après l’épisode Coupe du Monde 2022, en témoigne sa célébration plus qu’expressive. Le défenseur central embrasse l’écusson de son maillot, comme pour envoyer un message au peuple parisien. La prolongation de contrat de Marquinhos ne devrait plus tarder à arriver selon les derniers échos de la presse, et ce, quelques heures après l’officialisation de celle de Marco Verratti. Les Parisiens entrent regagnent les vestiaires sur le score de 1 but à 0 en leur faveur.

Neymar à deux visages

Aux retour des vestiaires, Christophe Galtier envoie trois joueurs à l’échauffement : Warren Zaïre-Emery, Pablo Sarabia et Carlos Soler. Sur le rectangle vert, ses joueurs ne sont plus aussi dominateurs qu’en première période et semblent ne plus avoir la maîtrise du sujet. En ce sens, les Strasbourgeois en profitent pour multiplier les approches aux abords de la surface de Gianluigi Donnarumma. Si ces dernières sont sans grand danger, les joueurs de Julien Stéphan parviennent tout de même à égaliser (1-1 : 51e) grâce à un malheureux but contre son camp de Marquinhos. Dans la foulée, un épisode de la rencontre va tout faire basculer. En ayant une vision isolée sur Neymar, on se rend compte que le meneur de jeu parisien s’engouffre dans un duel avec Adrien Thomasson et sort de son match. Les deux joueurs s’invectivent et se lancent dans des duels de plus en plus rugueux. Tous les deux présents dans l’entrejeu, à la 60e minute Neymar protègent son ballon de façon trop accentuée et met un coup au visage du numéro 10 du RCSA. Clément Turpin dégaine le carton jaune. Une action suivie une minute plus tard par une simulation dans la surface du Brésilien qui engendre le deuxième carton jaune et l’expulsion. Si sa prestation était à saluer jusqu’ici, la seconde période de Neymar est on ne peut plus incompréhensible. Il est tout bonnement sorti de son match comme il a pu en avoir l’habitude dans le passé, mais pas depuis le début de l’exercice 2022-2023. Ce premier match post Coupe du Monde 2022 est profondément à deux visages pour Neymar.

Cette expulsion, qui prive la star brésilienne de la rencontre face au RC Lens ce dimanche 1er janvier, envoie directement Achraf Hakimi à l’échauffement. Au bord de la pelouse, Christophe Galtier et son staff semblent agacés et font appellent aux deux espagnols Carlos Soler et Pablo Sarabia pour entrer en jeu. Ces derniers prennent les places de deux joueurs très discrets dans cette rencontre : Vitinha et Hugo Ekitike. Dans le même temps, Christophe Galtier renvoie Warren Zaïre-Emery à l’échauffement, cette fois-ci accompagné d’Ilyes Housni. Le PSG parvient à remettre le pied sur le ballon sans pour autant être tranchant dans ses offensives. Auteur d’une prestation avec beaucoup de volonté et d’allant offensif, Nordi Mukiele semble tout de même en difficulté dans sa zone de vérité, au moment de faire le bon choix ou de l’exécuter. En ce sens, le coach Rouge & Bleu profite des changements du côté de Strasbourg pour passer ses consignes à l’ancien du RB Leipzig, mais aussi pour le prévenir du changement à venir. En effet, à la 75e minute, Christophe Galtier opère un nouveau changement et fait entrer Achraf Hakimi à la place d’El Chadaille Bitshiabu. Un mouvement qui engendre le passage de Nordi Mukiele sur le côté gauche. Le sortant et l’entrant à ce moment là ont eu le droit à une ovation du Parc des Princes. L’un pour sa première titularisation avec les professionnels, l’autre pour le parcours historique en Coupe du Monde avec le Maroc. Usé par la multiplications des appels de Kylian Mbappé, la défense du RCSA cède dans les derniers instants. But de Marquinhos ou penalty, imbroglio autour de la décision arbitrale. Clément Turpin accorde finalement la faute dans la surface de réparation en faveur des Parisiens. L’atmosphère monte d’un cran au Parc des Princes quand le numéro 7 s’empare du ballon pour donner la victoire aux siens. S’il plonge du bon côté, Matz Sels ne peut rien tant le penalty de l’attaquant français est bien tiré.

🚨 | Kylian Mbappé ne veut pas commenter la célébration d’Emiliano Martinez, jugée comme « futile » en Zone Mixte 🗣️🎤



📹 @CanalSupporters pic.twitter.com/6JT9xCxddL — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 28, 2022 Twitter : @CanalSupporters

La célébration du but et de la victoire ensuite, le maillot envoyé dans la tribune Auteuil, chant imaginé et entonné à son égard par le CUP, et sa communication maîtrisée dans la foulée du match, la soirée ne pouvait pas mieux se passer au Parc des Princes pour le Bondynois. Du Qatar et cette Coupe du Monde on ne peut plus réussie, à sa reprise anticipée de la compétition avec le PSG, Kylian Mbappé a terminé cette année 2022 et ce dernier match de la même manière : en héro.