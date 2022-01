Le rôle de Sergio Ramos avant le choc face au Real Madrid ?

Le 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid approche à grand pas (15 février). Remis totalement de blessure, Sergio Ramos n’a pas été titularisé face à Lyon dimanche dernier. Un choix tactique de Mauricio Pochettino qui sème le doute sur le rôle de Ramos dans ce PSG. Le Parisien se demande quelle place pourrait occuper le défenseur, malgré la charnière Marquinhos-Kimpembe bien en place.

Lors de son premier retour à la compétition, le défenseur espagnol avait pris part au match face à Saint-Étienne le 28 novembre dernier. Après une énième blessure, il avait dû attendre presque un mois pour jouer une mi-temps en Coupe de France contre l’Entente Feignies-Aulnoye (N3) le 19 décembre. Puis, l’ancien madrilène avait remplacé Nuno Mendes à la pause contre Lorient. Depuis, le PSG a disputé deux rencontres. Il n’a pas joué contre Vannes à cause d’une suspension qui était intervenue face à Lorient. Ensuite, Mauricio Pochettino ne l’a pas aligné face à l’OL dimanche dernier et a déclaré que c’était un « choix » de sa part. Selon Le Parisien, Sergio Ramos se sent souvent « en décalage avec la jeune génération et une partie du groupe ». Néanmoins, le journal a affirmé que l’entraîneur argentin avait totalement validé l’arrivée du défenseur, contrairement à Messi et Donnarumma. Dès ce samedi, Mauricio Pochettino pourrait donner l’opportunité à Ramos de jouer son premier match au Parc des Princes, face à Brest.