Ce mardi c’est la journée du PSG au sein de la Coupe d’Afrique des Nations. Plus tôt dans l’après-midi, le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui étaient titulaires et qui ont joué tout le match, affrontait le Cap Vert en huitième de finale de la CAN. Dans un match un peu plus emballant que les dernières sorties sénégalaises dans la compétition, les Lions de la Téranga se sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à des buts de Mané et Dieng (2-0). Le Cap Vert a terminé le match à 9 contre 11.

Ce soir, c’est Achraf Hakimi – le latéral droit du PSG – qui va jouer un huitième de finale avec le Maroc contre le Malawi. L’ancien madrilène est titulaire dans la défense à quatre du 4-4-2 de Vahid Halilhodžić en compagnie de Saïss, Aguerd et Masina.