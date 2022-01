Hakimi offre la première place du groupe au Maroc

Ce mardi, les joueurs du PSG présents à la CAN disputaient leur dernier match de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. Si les Sénégalais, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, ont obtenu un match nul face au Malawi (0-0), l’autre Parisien engagé dans la compétition, Achraf Hakimi, disputait un match avec un enjeu minime contre le Gabon dans la soirée.

Déjà qualifiés, les Marocains pouvaient assurer la première place du groupe C. Achraf Hakimi était titulaire dans le 4-4-2 de Vahid Halilhodžić. Pourtant la rencontre avait mal commencé pour les Lion de l’Atlas avec l’ouverture du score de Jim Allevinah (21e) pour les Gabonais. Sofiane Boufal avait égalisé sur pénalty pour le Maroc dans le dernier quart d’heure de la seconde période (1-1, 74e), mais le Gabon avait repris l’avantage quelques minutes plus tard suite à un but contre son camp de Nayef Aguerd (81e). Mais finalement, le Maroc a obtenu sa première place grâce à un sublime coup franc du Parisien Achraf Hakimi en fin de match (2-2, 84e). Un but apprécié par son coéquipier parisien, Kylian Mbappé. Avec ce point du match nul, le Maroc termine premier de son groupe (7 pts), devant le Gabon (5 pts), les Comores (3 pts) et le Ghana (1 pt). Les hommes de Vahid Halilhodžić ne connaissent pas encore leur adversaire pour les 8es de finale de la CAN.