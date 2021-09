Mauricio Pochettino a rejoint le PSG en janvier 2021. Beaucoup d’observateurs estiment que la patte de l’Argentin n’est pas encore visible sur le jeu de son équipe. Certains pointent aussi sa communication trop lisse et quelques fois maladroite. Toby Alderweireld, qui a été coaché par l’ancien défenseur central pendant cinq ans, a livré un témoignage poignant sur les méthodes de Poche.

« L’équipe était si proche. Tu te rapproches parce que la méthode Pochettino n’est pas facile. Tu travailles si dur, tous les jours. Les jours de repos sont très très rares. C’est comme à l’armée. Tu t’énerves, mais tu te sens mieux physiquement, tu progresses, salue le Belge dans une interview accordée au London Evening Standard. Tu t’entraînes, encore et encore ! Tu le suis et cela crée un groupe qui se dit : « allez, on va faire ça ensemble« . C’était le sentiment, spécialement lors des saisons du titre de Leicester, de Chelsea ou de la finale de Ligue des Champions. […]C’est avec lui que j’ai été le meilleur. Bien sûr, en football, quand tu travailles quatre ou cinq jours par semaine avec quelqu’un et que tu as une grosse personnalité, comme moi qui ai ma propre vision du football, il y a des désaccords. Et c’est bien. Mais je n’ai jamais eu un problème avec lui. Je lui suis reconnaissant, parce qu’il m’a fait franchir deux ou trois paliers supplémentaires dans ma carrière. »