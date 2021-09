Sévérac : « Il y aura bientôt la remise du Ballon d’Or et Messi reste le favori »

Buteur pour la première fois avec le maillot du PSG face à Manchester City (2-0), Leo Messi a marqué les esprits. Un but vécu comme une joie et une libération pour l’Argentin de 34 ans. Pour Dominique Séverac, il ne fallait pas attendre ce but pour se rendre compte que l’international argentin reste le meilleur joueur du monde et qu’il réalise une belle année 2021 avec une Copa America remportée.

« Je n’ai pas attendu qu’il y ait ce but face à City pour me dire que Lionel Messi était le meilleur joueur du monde. Il a fini meilleur buteur du championnat espagnol (30 buts), qui je crois est l’un des meilleurs championnats du monde. Cet été, il a gagné une compétition qui s’appelle la Copa America, qui est beaucoup moins technique mais il a quand même survolé la compétition. Il y aura bientôt la remise du Ballon d’Or et il reste le favori. Il est le meilleur joueur du monde naturellement et je n’attends pas un but à la 74e minute pour le consacrer », a déclaré le journaliste du Parisien sur le plateau de l’Equipe du Soir.

Concernant le PSG, Dominique Séverac a indiqué que les Rouge & Bleu n’ont pas obligatoirement besoin d’une maîtrise au niveau de la possession pour remporter la Ligue des champions. « Si tu prends ces dernières années les équipes qui ont le plus de maîtrise, si on parle en terme de possession comme Manchester City, le FC Bayern ou Barcelone avant que ça décline, ce ne sont pas celles qui ont remporté la Ligue des champions. La C1, c’est une compétition irrationnelle où la gestion des émotions est très importante. Et tu ne peux pas aujourd’hui dire que Paris ne va pas gagner la Ligue des champions parce qu’il ne maîtrise pas ses matches ou subit plus de tirs que l’adversaire. »