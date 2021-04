Le tifo du CUP avant PSG / Bayern

À moins de trois heures du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Bayern, le club de la capitale pourra compter sur le soutien indéfectible de ses fervents supporters. Malgré le huis clos au Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris (CUP) continue à sa manière d’encourager les Rouge et Bleu à l’approche des échéances importantes. À l’image du match retour face au FC Barcelone, le CUP a déployé un tifo. Un tifo XXL partagé par le PSG via son compte Twitter. Certains supporters parisiens sont notamment devant l’hôtel des joueurs afin d’encourager le groupe avant le départ pour le stade.