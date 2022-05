Le triste record de Lionel Messi avec le PSG

Ce dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG a été tenu en échec par le promu troyen dans son antre du Parc des Princes (2-2). Alors que l’on s’attendait logiquement à une fin de saison toute en décompression, on n’imaginait nullement une telle nonchalance depuis que les Rouge et Bleu ont officiellement validé leur titre de champion de France. C’est simple, Kylian Mbappé et ses partenaires restent sur trois matches nuls de rang et un niveau de jeu à la limite de l’indigent. Un joueur met bien en exergue cet état de fait en la personne de Lionel Messi.

Un simple manque de réussite ?

En effet, arrivé en grandes pompes l’été dernier avec l’étiquette de recrue phare, c’est peu dire que l’Argentin déçoit depuis qu’il a posé ses bagages à Paris. Match après match, ses copies rendues sont de moins en moins abouties. Et face aux Troyens, la Pulga a offert une prestation dans la lignée de ses dernières sorties sous la tunique rouge et bleu, voir pire encore. Une rencontre qui l’a également vu atteindre un triste record lors de cet exercice 2021-2022.

Auteur de 4 petits buts et de 13 assists en Ligue 1, des statistiques faméliques pour un joueur de sa trempe, Lionel Messi aurait tout de même pu afficher des chiffres quelque peu plus avantageux avec un chouïa plus de réussite. Ce dimanche, l’ancien blaugrana a ainsi touché deux fois les montants, portant son total à 10 au sein de l’élite hexagonale. À l’échelle des cinq grands championnats, personne ne fait mieux. Le numéro 30 du PSG est talonné de près par Robert Lewandowski avec 9 montants touchés en Bundesliga.