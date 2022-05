La belle complicité entre Verratti et Messi sur le terrain

Arrivé en grande pompe l’été dernier au PSG, Lionel Messi n’a pas réalisé la saison espérée sous le maillot des Rouge & Bleu. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, la Pulga a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement et ses performances sur le terrain l’ont montré. En 31 matches, il a seulement marqué neuf buts. Il a tout de même offert 13 passes décisives en 23 matches de Ligue 1. Sur le terrain, L’Argentin a une relation particulière avec Marco Verratti.

Des échanges réguliers avec Verratti sur les terrains de Ligue 1

Comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, le numéro 6 du PSG adresse en moyenne 20 passes à Lionel Messi dans un match de championnat. C’est le nombre le plus élevé entre coéquipier en Ligue 1 devant Jean-Clair Todibo vers Dante (20, 19,88 pour 90 minutes très exactement, contre 19,91 pour Verratti-Messi) et le même duo mais dans le sens inverse (18). « La connexion entre les deux Parisiens est d’autant plus particulière qu’elle constitue une exception puisque, parmi les 10 connexions les plus intenses, il s’agit de la seule qui ne concerne pas des joueurs défensifs« , dévoile la Ligue 1. Un autre duo du PSG performe dans ce domaine, la défense centrale Presnel Kimpembe-Marquinhos. Le capitaine parisien adresse en moyenne 16 passes à l’international lors d’un match de Ligue 1.

Joueurs qui s’adressent le plus de passes cette saison*

1. Marco Verratti vers Lionel Messi (PSG) : 20 (252 passes en 1139 minutes)

2. Jean-Clair Todibo vers Dante (OGC Nice) : 20 (527/2386)

3. Dante vers Jean-Clair Todibo (OGC Nice) : 18 (467/2386)

4. Dante vers Melvin Bard (OGC Nice) : 17 (381/1990)

5. Vincent Manceau vers Jimmy Cabot (Angers SCO) : 17 (325/1734)

6. Marquinhos vers Presnel Kimpembe (PSG) : 16 (352/1942)

7. William Saliba vers Duje Caleta-Car (OM) : 16 (312/1764)

8. Kevin Danso vers Facundo Medina (RC Lens) : 16 (345/1999)

9. Castello Lukeba vers Emerson (OL) : 15 (199/1163)

10. William Saliba vers Valentin Rongier (OM) : 15 (314/1838)

*Moyenne sur 90 minutes parmi les joueurs ayant disputé minimum 1000 minutes ensemble cette saison