Di Maria : « Je suis un peu devenu supporter du PSG »

Angel Di Maria dispute sa septième saison sous le maillot du PSG. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo devrait – sauf retournement de situation – quitter les Rouge & Bleu cet été. L’international argentin est devenu le meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale (113) et compte 90 buts en 293 matches sous le maillot parisien. Dans une interview accordée au média carré, il a expliqué être devenu supporter du PSG. « PSG ou Rosario Central ? Rosario. C’est mon club de cœur, le club qui m’a formé et permis d’arriver aujourd’hui au PSG. C’est le club que je supporte. Je suis un peu devenu supporter du PSG ici grâce aux gens, parce que je donne tout pour ce maillot. Mais mon club de cœur est le club de ma jeunesse : Rosario Central.«

Dans cet entretien, le numéro 11 du PSG a également expliqué qu’il préférait les passes décisives au but. « Parce que j’adore ça. Depuis que j’ai commencé à jouer, j’ai toujours adoré. Pour moi, c’est aussi fort que de marquer un but. » Entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, il penche pour la première. « C’est unique. La Ligue des Champions, c’est très important mais tu peux la jouer tous les ans. La Coupe du Monde seulement tous les quatre ans. Et tous les joueurs n’ont pas la chance d’y participer. Je l’ai eu et c’est unique.«