Leandro Paredes a joué… diminué face au Real Madrid !

Le PSG est à six jours d’affronter le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu iront en terre espagnole avec un but d’avance grâce à une réalisation de Kylian Mbappé dans les ultimes secondes de la partie au Parc des Princes. Le PSG a dominé de la tête et des épaules cette partie grâce entres autres à un milieu de terrain très performant… même diminué !

En effet, selon les informations du journaliste Gaston Edul, du média argentin TyC Sports, Leandro Paredes a disputé ce choc européen avec des douleurs aux adducteurs, qui étaient même présentes avant la rencontre ! Ce n’est donc pas une surprise de le retrouver à l’infirmerie depuis cette date pour ces mêmes problèmes. Rappelons qu’il avait délivré une copie plus que propre face aux Madrilènes.

Par ailleurs, le journaliste explique que le cas du milieu de terrain est suivi de près par la sélection argentine, qui va rejouer lors de la trêve internationale du mois de mars prochain (contre le Venezuela le 26 et l’Équateur le 30).

De son côté, Lionel Messi devrait aussi retrouver l’Albiceleste dans les prochaines semaines. Laissé au repos en janvier dernier par Lionel Scaloni lors du dernier rassemblement, la Pulga devrait être appelée par le sélectionneur argentin… même si l’Argentine est déjà qualifiée pour le prochain Mondial au Qatar. En revanche Gaston Edul ne précise pas pour Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi.