Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1e mars 2022. Focus sur la forme physique de Neymar, Messi qui va poursuivre au PSG la saison prochaine et se plaint de la presse française, la patte de Pochettino (enfin) perceptible, la Youth League…

Le Parisien annonce que Leo Messi « se voit rester au PSG la saison prochaine », lui qui s’est engagé avec les Rouge & Bleu en août 2021 pour deux ans plus une en option. Cette nouvelle est jugée comme « une bonne nouvelle pour le club de la capitale », alors que de nombreux médias du monde entier ont spéculé sur un hypothétique retour au FC Barcelone. Mais aujourd’hui la Pulga serait remontée contre « son traitement médiatique en France » au point où se serait « même devenu un sujet du vestiaire du PSG, où l’Argentin a confié sa stupeur à plusieurs cadres influents du camp des Loges. La star argentine n’apprécie pas du tout les commentaires sur ses performances dans la presse française », écrit le quotidien local. L’ancien barcelonais estime même que ces critiques visent en fait d’autres personnes, comme la direction Rouge & Bleu, et cette « théorie farfelue » montre le « désarroi du génial créateur. » Mais le « vase a débordé » après sa performance contre le Real Madrid qui a divisé les médias français, ce qui a eu pour conséquence la réaction virulente de deux de ses plus proches, Kun Agüero et Cesc Fabregas. Leo Messi estime que « les critiques à son égard sont injustes depuis son arrivée. »

Le Parisien, fait un focus sur l’état de forme de Neymar qui sort de deux performances moyennes contre le FC Nantes (3-1) et l’AS Saint-Etienne (3-1). Le journal francilien révèle que le numéro 10 du PSG assure à ses proches qu’il se sent bien et à 100 % pour attaquer la deuxième partie de saison. « Il va lui falloir un peu de temps mais il va se rapprocher de son meilleur niveau« , assure son entourage au quotidien francilien. Depuis quelques semaines, il enchaîne les séances d’entraînements « encourageantes à ses yeux » et sous les yeux de Mauricio Pochettino qui observe un joueur « motivé » et avec « beaucoup d’énergie ». Contre les Verts, Neymar estime avoir répondu dans l’engagement en étant le joueur le plus sollicité du match avec 99 ballons… même s’il a perdu près d’un tiers d’entre eux. Par ailleurs, le Brésilien a aimé les mots de Kylian Mbappé à son attention : « Nous devrons nous adapter avec Ney’, parce qu’il est important. C’est un joueur qui change notre équipe. Nous verrons quand il reviendra, je l’espère le plus vite possible ».

Depuis quelques semaines, des progrès sont apparus dans le jeu du Paris Saint-Germain et ce mardi, l’Equipe a pointé les domaines dans lesquels le PSG de Mauricio Pochettino a progressé. Premier point, la force mentale de l’équipe. Les saisons précédentes, les Parisiens étaient « capables de s’étioler selon les scénarios. Ils pouvaient mener au score, comme contre Bordeaux (2-2, le 28 novembre 2020), à Lorient (2-3, le 31 janvier 2021) ou contre Nantes (1-2, le 14 mars 2021), et offrir des espaces béants à son adversaire lui permettant d’arracher le nul ou une victoire. » En 2021-2022, les Rouge & Bleu semblent avoir retrouvé leur refus de la défaite avec comme exemple un but décisif marqué à huit reprises après la 86e minute.

Le quotidien sportif pointe aussi une défense qui s’est solidifiée. Lors des trois premiers mois de la saison, le PSG a concédé 11,5 tirs par match en Ligue 1 pour seulement quatre clean sheets en 14 rencontres. En 2022, « le PSG concède toujours en moyenne le même nombre de frappes (10,4) mais les adversaires frappent dans des conditions plus compliquées parce que soumis à un bloc plus agressif. » En sept matches, les Parisiens ont réalisé 3 clean sheets.

Enfin, l’Equipe estime que le PSG a trouvé un meilleur équilibre collectif. « Depuis la victoire sur le Real, sa variable d’ajustement se nomme Danilo Pereira. Qu’il soit positionné en relayeur du 4-3-3, comme face aux Madrilènes, ou en sentinelle, comme face à Saint-Étienne, il s’intègre toujours dans la défense sur les phases de possession, comme s’il voulait anticiper la perte de balle et parer à tout déséquilibre. » Cela permet au club de la capitale d’évoluer en 3-4-3 et ainsi mettre Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, le PSG dispute aujourd’hui, contre le Séville FC (18 heures), son huitième de finale de la Youth League. Premiers de leur groupe, les Parisiens étaient directement qualifiés pour ce tour et ont l’avantage de jouer à domicile cette confrontation sur un match sec. Par ailleurs, nous serons sur place pour vous faire vivre ce match.