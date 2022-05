Le PSG avait dû casser sa tirelire pour obtenir Leandro Paredes en 2019 (47M€). Depuis, le milieu de terrain parisien n’a jamais su s’imposer comme un véritable patron dans l’entrejeu et est resté un joueur de rotation d’effectif. Il avait néanmoins réussi à se faire une place en tant que titulaire lors du Final 8 à Lisbonne. Quelques années plus tard, le numéro 8 du club de la capitale revient sur ses plus beaux moments avec la tunique parisienne, au micro de PSGTV.

Sa plus belle émotion

« À Paris quand nous sommes allés en finale de la Champions League. Je pense que cette année-là a été globalement très bonne pour nous. Nous avons gagné 4 titres sur la scène nationale et nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions. Pour le club et pour nous, c’était très important. »

Sa plus belle joie dans le vestiaire

« La victoire après le match contre Dortmund que nous avons gagné au Parc des Princes, sans nos supporters dans le stade, et ensuite nous avons célébré avec eux, qui étaient dehors. C’était très bien. »

Son premier jour au PSG

« C’était étrange parce que j’étais seul, l’équipe jouait à l’extérieur. Je devais m’entraîneur seul. Mais bon, deux jours plus tard, j’ai pu m’entraîner avec le groupe et j’ai apprécié ce moment. »