Sacré champion de France il y a 10 jours de cela face au RC Lens, le PSG travaille déjà sur la saison qui arrive. Alors qu’il est annoncé beaucoup de changements que ce soit sur le banc de touche ou encore au sein de l’effectif Rouge & Bleu. Les arrivées devraient être nombreuses tout comme les départs. Parmi les joueurs cibles, on retrouve Leandro Paredes. L’international argentin a été particulièrement touché par les blessures au point où aujourd’hui, il ne joue plus depuis quelques semaines pour une pubalgie. S’il est pisté en Italie par l’Inter, le milieu de terrain a d’autres touches dans d’autres championnats.

Tottenham intéressé par le joueur, mais…

Le compte Twitter spécialisé sur l’actualité des joueurs argentins, Albiceleste Talk, fait un point sur les membres de l’équipe argentine avec le journaliste Matteo Moretto . Ce dernier évoque donc le cas de Leandro Paredes et explique qu’il pourrait quitter le PSG cet été. Il raconte que beaucoup de clubs s’intéresseraient à lui et à son profil de jeu. Tottenham est « notamment attentif » sur la situation du milieu de terrain parisien. En outre, il n’y a aucune avancées significative pour le moment dans ce dossier.

De plus, Matteo Moretto partage ses dernières news sur Angel Di Maria. Le meilleur passeur de l’histoire du club Rouge & Bleu ne devrait pas être prolongé par ses dirigeants cet été, alors que le joueur souhaite de son côté poursuivre au Paris Saint-Germain. L’ancien madrilène « aime beaucoup » malgré tout l’option Juventus » et une potentielle arrivée en Italie représente « une vraie possibilité » selon le spécialiste du football argentin.