Nasri s’exprime sur les échecs du PSG et de Manchester City

Après la désillusion en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid le 9 mars dernier, beaucoup d’interrogations demeurent sur la capacité du PSG à vaincre ses démons sur la scène européenne. Hier soir, c’est Manchester City qui a connu une énième désillusion en Ligue des Champions, également face au Real Madrid, et également au Santiago Bernabeu. C’est à l’issue d’une prolongation et d’un scénario épique que Benzema et compères ont éliminé (6-5 score cumulé) les hommes de Pep Guardiola. Et ce match a réveillé les souvenirs autour du PSG, et notamment ceux de Samir Nasri sur les antennes de Canal Plus à l’issue de la rencontre qui n’a pas manqué de louer l’expérience des madrilènes : « Lorsqu’on voit les deux tours précédents face au PSG et Chelsea ; NDLR), où Paris avec une demi-occasion peut emballer le match, lorsqu’on prend un but, on l’a rend pas de suite au Real Madrid. Il reste 5 minutes, regardez ce que le Real a fait pendant la prolongation […] Tu joues à l’expérience« .

Une peur qui n’est pas exclusive au PSG

Tant pour beaucoup d’observateurs les échecs répétés du PSG en coupe d’Europe s’expliquent par la peur, cette dernière semblait être réservée jusqu’ici aux joueurs Rouge & Bleu. Difficile de défendre cette thèse après la campagne de Ligue des Champions 2021 – 2022 du Real Madrid et les éliminations consécutives de Chelsea et Manchester City : « Pour moi … je ne sais pas comment le dire sans être vulgaire, mais ils se sont fait dessus ! Ils ont eu peur, et c’est là qu’on parle du poids de l’histoire. City après le premier but de Rodrygo, c’est certain, ils ont commencé à penser ‘ils l’ont fait contre le PSG, contre Chelsea‘. Normalement, à l’engagement, tu gardes le ballon, t’essayes d’aller dans leur camp et de le garder au poteau de corner, et dès qu’on te touche tu tombe par terre […] Tu sais qu’ils vont pousser, le stade va pousser et tu sais qu’il y a toujours quelque chose qui se passe dans ce stade« , a déclaré Samir Nasri lors de l’émission Canal Champions Club de ce mercredi 4 mai. Le poids de l’histoire des uns, qui pourrait expliquer la difficulté à écrire l’histoire pour les autres.

En plus de l’histoire, Samir Nasri à une autre explication en tête : « Le PSG on leur a trouvé des excuses, on a dit ‘les fantômes du passés sont ressortis, contre le Barça ils en ont pris six’, non non non. C’est qu’à un moment donné, ils doit y avoir un patron dans chaque équipe« .