Après plusieurs joueurs d’attente, due à la négociation de derniers petits détails selon les informations de RMC Sport, Mauricio Pochettino est officiellement devenu le nouvel entraîneur du PSG pour un an et demi (juin 2022) avec une année en option, option qui sera levée si le PSG se qualifie en Ligue des Champions selon Canal Plus. Beaucoup estime que les Rouge & Bleu ont fait un bon choix avec l’Argentin. C’est également l’avis de Frank Leboeuf.

“Je pense que c’est le bon choix. C’est le bon choix car il connaît le club, il a été le capitaine du PSG. C’est toujours bien d’avoir des racines. Je l’ai suivi quand il était entraîneur de Southampton puis de Tottenham. Il a déjà montré des qualités de leadership, des qualités de jeu et de comment il veut faire jouer ses équipes, lance Leboeuf pour Téléfoot. Il a fait l’unanimité dans son vestiaire que ce soit à Southampton mais surtout à Tottenham où il y avait quand même de grand leader comme Kane, Son, Dele Alli. Ça a bien fonctionné, il a emmené le club en finale de Ligue des Champions ce qui était un exploit à ce moment-là. Maintenant est-ce qu’il va être adoubé par les stars ça, je n’ai pas la réponse“, conclut Frank Leboeuf dans l’émission footballistique dominicale.