Leca : « Si on veut créer un exploit et prendre des points, il ne va pas falloir que défendre »

Séduisant depuis le début de la saison, le RC Lens connaît une légère baisse de régime dans les résultats avec trois matches sans victoire (2 nuls et 1 défaite). Et ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé), les Sang et Or reçoivent le leader du championnat dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, le portier lensois – Jean-Louis Leca – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Affronter le PSG, un match comme les autres ?

« Forcement, ce n’est pas un match comme les autres parce que déjà c’est Paris et parce que c’est un évènement très spécial pour le club, c’est la Sainte-Barbe. On sait que c’est très important pour nos supporters et quand on a la chance de recevoir un grand club comme Paris pour un tel évènement, tous les éléments sont réunis pour essayer que la fête soit la plus belle possible. »

Affronter Leo Messi

« C’est flatteur ! Je dirais qu’on va partager un moment. On ne dit pas qu’on va jouer contre Lionel Messi parce que c’est peut-être le meilleur joueur que le football ait connu. C’est bien pour plus tard, mais pas demain, pour raconter ça lors des soirs de fête en famille. Après, on n’est pas focalisé sur ça mais bien sûr que c’est un privilège et un plaisir de pouvoir partager un moment comme ça sur un terrain de foot avec un tel joueur. »

Comment aborde-t-il ce match ?

« Quand on joue une grande équipe, on sait très bien que ça passe par bien défendre. Après, si on veut créer un exploit et prendre des points, il ne va pas falloir que défendre. On a une philosophie de jeu, on a confiance en notre entraîneur, notre staff qui ont mis des choses en place pour essayer de les contrarier. On sait que ça va passer par beaucoup de temps sans ballon où il faudra bien défendre mais si on n’est pas performant dans l’utilisation, on n’arrivera pas à grand chose. »