Lee Kang-in élu meilleur joueur asiatique international de l’année

Lee Kang-in fait partie des joueurs qui ont permis au PSG de réaliser une saison historique. Il a été élu meilleur joueur asiatique international de l’année 2025.

Si Lee Kang-in n’est pas un titulaire indiscutable sous le maillot du PSG, il a tout de même participé à 49 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et six passes décisives lors de la saison historique du PSG avec à la clé la Ligue des champions. Il a également marqué des buts importants, comme celui qui a relancé les Rouge & Bleu lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Avec sa sélection, il brille aussi, lui qui a marqué cinq buts et délivré six passes décisives pour permettre à la Corée du Sud de se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Premier joueur du PSG à remporter ce trophée

Des performances qui lui ont permis d’être nommé pour le titre de meilleur joueur asiatique international de l’année 2025. Il était en concurrence avec Mehdi Taremi, attaquant iranien de l’Olympiakos et Takefusa Kubo, international japonais de la Real Sociedad. Hier soir, lors de la cérémonie des AFC Awards tenue à Riyad, en Arabie saoudite, le numéro 19 du PSG a reçu cette distinction qui récompense les joueurs asiatiques évoluant hors du continent. Dans son communiqué, le PSG a salué son joueur. « Considéré comme l’un des plus grands talents du football asiatique, le natif d’Incheon écrit une nouvelle page de l’histoire du football de son continent et du Paris Saint-Germain. Il devient ainsi le premier joueur du club de la capitale à remporter ce trophée prestigieux. »