Lee : « Soulever la Ligue des champions, le moment le plus heureux de ma carrière »

Même s’il est resté sur le banc, Lee Kang-in estime que le succès du PSG en finale de la Ligue des champions contre l’Inter est le meilleur moment de sa carrière.

Lee Kang-in était l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique lors de la saison 2023-2024 et de la plupart de l’exercice 2024-2025. Mais à la fin de ce dernier, il a perdu des places dans la rotation, se faisant doubler par Senny Mayulu notamment. Il n’était plus un des remplaçants choisis dans les grands matches. Il n’est, par exemple, pas entré en jeu lors de la finale de Ligue des champions largement remportée par le PSG. Malgré ça, ce 31 mai reste le plus beau jour de sa vie, comme il l’a expliqué dans une conférence de presse avec son équipementier, Adidas.

« C’était un rêve devenu réalité »

« Soulever le trophée de la Ligue des champions a été le moment le plus heureux de ma carrière jusqu’à présent. C’était plus lourd que ce à quoi je m’attendais ! Quand je l’ai vu à la télévision en grandissant, je n’ai jamais imaginé à quel point il serait grand. Le tenir seul pour une photo était un défi. C’était un rêve devenu réalité. Célébrer avec mes coéquipiers et faire partie de ce moment signifiait tout. La prochaine fois, je veux jouer en finale et contribuer directement. C’est ma motivation maintenant. » Le numéro 19 du PSG a ensuite évoqué son envie de travailler plus pour avoir plus de temps de jeu la saison prochaine. « Même sans jouer, je savais qu’il y avait encore des opportunités. Cela m’a aussi fait réfléchir à la nécessité de travailler davantage. »