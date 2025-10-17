PSG / RCSA – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Strasbourg en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait opérer un turnover.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs joueurs mais devra aussi gérer avec les retours tardifs de certains joueurs convoqués en sélections nationales. Quatre jours avant de retrouver la Ligue des champions avec le déplacement à Leverkusen, le coach du PSG devrait effectuer un turnover contre les Strasbourgeois.

A voir aussi : PSG : Le point médical avant la réception du RC Strasbourg

Nouvelle titularisation pour Ndjantou ?

Dans les buts, pas de surprise avec Lucas Chevalier. En défense, L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord sur les joueurs alignés par le coach du PSG. Pour le quotidien sportif, Achraf Hakimi occupera le couloir droit, alors que le quotidien francilien place Warren Zaïre-Emery. En défense centrale, les deux quotidiens s’accordent sur la titularisation d’illia Zabarnyi. Pour L’Equipe, c’est Willian Pacho qui sera associé à l’international ukrainien, alors que pour Le Parisien, ce serait Lucas Beraldo. Pour le poste de latéral gauche, ils titularisent Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, il y a aussi des divergences entre les deux quotidiens. Le sportif place Warren Zaïre-Emery et Quentin Ndjantou aux côtés de Vitinha. Le Francilien place lui Senny Mayulu et Kang-in Lee autour du Portugais. En attaque, L’Equipe et Le Parisien titularisent Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.