Lee Kang-In remporte les Jeux Asiatiques avec la Corée

Autorisé par le PSG à jouer les Jeux Asiatiques, Lee Kang-In va revenir avec un titre à Paris. La Corée du Sud a battu le Japon en finale ce samedi (2-1).

Arrivé cet été au PSG contre un peu plus de 20 millions d’euros en provenance de Majorque, Lee Kang-In est actuellement avec la Corée du Sud pour participer aux Jeux Asiatiques. Sur les neufs matches joués par les Rouge & Bleu cette saison, il n’aura participé qu’à trois rencontres (deux de Ligue 1, une de Ligue des Champions). Il a été blessé et participe donc actuellement aux Jeux Asiatiques. Ce samedi après-midi, les Coréens affrontaient les Japonais en finale de la compétition.

Lee Kang-In remplacé à la 72e minute

Titulaire lors de cette finale, le numéro 19 du PSG a joué 72 minutes. Comme montré par bribe lors des matches amicaux, Lee Kang-In s’est montré à son avantage lors de cette rencontre, étant percutant, vif et offrant de très belles passes pour permettre à ses coéquipiers de se procurer des occasions. Surpris d’entrée par un but de Kotaro Uchino (0-1, 2e) la Corée du Sud n’a pas paniqué et a petit à petit repris le contrôle du match pour rapidement égaliser par l’intermédiaire de Jeong Woo-Yeong (1-1, 27e). Les coéquipiers de Lee Kang-In vont ensuite réussir à prendre l’avantage lors de cette rencontre grâce à une réalisation de Cho Young-Wook (2-1, 56e). Les Coréens vont réussir à tenir le résultat pour s’offrir les Jeux Asiatiques (2-1). Le milieu offensif parisien va directement prendre la direction de la sélection coréenne pour disputer deux matches amicaux contre la Tunisie (13 octobre) et contre le Viet Nam (17 octobre) avant de retrouver le PSG. Avec ce succès, le service militaire obligatoire de Lee Kang-In passe de 18-21 mois à 3 semaines seulement. Service militaire qu’il doit effectuer avant ses 30 ans.