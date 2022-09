Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Canal+ Sport 365, le PSG reçoit l’OGC Nice dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. En grande forme, les Rouge et Bleu tenteront d’enchaîner face à un adversaire dans le doute. Et à 48 heures de cette partie, Mario Lemina, le milieu de terrain des Aiglons, s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Aucun problème avec Christophe Galtier

L’occasion pour lui d’évoquer cette confrontation bien évidemment, mais également la polémique entourant Christophe Galtier depuis hier soir et les propos très limites de Julien Fournier à son encontre. Loin de vouloir prendre parti pour son dirigeant, Mario Lemina a dit tout le bien qu’il pensait de l’actuel entraîneur du PSG : « On était au courant de rien jusqu’à ce que l’on voit les choses comme tout le monde, dans les journaux ou sur les réseaux. Ce que je retiens, c’est que c’est un coach qui a de très bonnes idées. Quand tu passes de Nice au PSG, c’est que tu as fait du très bon travail. On est passé d’une très bonne période à une période un peu plus difficile. Il y a eu ce qu’il devait y avoir dans un groupe normal. Il y a eu des mécontentements comme dans tous les groupes. À part ça, il n’y a pas eu d’animosité qui permette qu’on en parle comme ça. »

Dans un second temps, Mario Lemina s’est penché plus à propos sur la rencontre face au PSG : « On a beaucoup travaillé nos faiblesses pendant cette trêve. L’équipe s’est remobilisée. On fait bloc pour faire la meilleure saison possible. Quand on voit l’effectif qu’on a, il y a de quoi faire (…) S’il doit y avoir des tampons dès la première seconde, on le fera. On ne peut pas calculer sur le début du match. Ça va être un match compliqué, mais c’est à nous d’avoir le déclic. En tout cas, la saison dernière, Mbappé n’a pas marqué contre Nice. »