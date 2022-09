Samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot), Le PSG retrouve la compétition avec l’affrontement – au Parc des Princes – contre Nice dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre spéciale pour Christophe Galtier, ancien entraîneur des Aiglons. À deux jours de cette rencontre, le coach parisien s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Le retour des internationaux (PSG TV)

« On est très concentrés sur ceux qui restent ici avec nous. On est très observateurs sur tous nos joueurs en sélection. J’ai vu beaucoup de matches de nos joueurs. Il était important que les joueurs aient du temps de jeu par exemple nos Espagnols. On n’a pas de pépins majeurs sur les retours de sélection.«

Nice, le match parfait pour préparer le marathon à venir ? (PSG TV)

« Nice a eu un début de saison un peu contrarié. On a travaillé pendant 10 jours avec 5 joueurs. Il faut vite retrouver les automatismes. C’est le premier match d’une longue série. Il reste 13 matchs avant la coupure hivernale de la Coupe du monde. On se prépare à cela, on fait très attention sur un plan physique.«

La Coupe du Monde qui approche à grand pas (PSG TV)

« On va jouer tous les trois jours, des déplacements, des matches décisifs. On fait attention aux temps de récupération. On doit être focus sur la gestion de notre effectif mais aussi s’aérer la tête pour garder de la lucidité. »

La cohabitation Neymar-Mbappé

« Neymar, il me semble heureux. Dès ma prise de fonction, j’ai vu un joueur investi et déterminé avec des grands objectifs que ce soit avec le club et sa sélection. Quand vous avez de tels objectifs, vous faites en sorte de réunir les conditions pour être performant. Vous parlez de cohabitation, moi, je suis très surpris de vous répéter toujours la même chose. Depuis que je suis arrivé, tous les jours qui passent, tout ce que je vis, ce sont des choses normales de la vie d’un vestiaire. Il n’y a rien qui m’a surpris, il n’y a rien qui m’interpelle: les joueurs ont envie de gagner ensemble et ils sont en compétition. Ce sont de grands champions avec de la compétitivité, de l’ego. On a un vestiaire très agréable. Il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir, quelques déclarations. La réalité du vestiaire, ce n’est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble.«

Les déclarations de Mbappé sur son rôle différent en équipe de France et au PSG

« Oui, son analyse est juste. Il n’est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C’est une discussion que j’ai eu lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu’il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n’est pas venu, c’est dommage mais c’est comme ça. Kylian a ce joueur de référence en équipe de France (Giroud ou Benzema). Nous, on a une autre animation, d’autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu’il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale.«

Doit-il accepter d’avoir moins de liberté au PSG ?

« Je ne pense pas qu’il ait moins de liberté. Il est le point fixe en haut. Avec Giroud, il a quelqu’un qui lui ouvre d’autres espaces. Nous n’avons pas ce profil-là de joueur mais il est tout aussi intelligent pour trouver d’autres déplacements avec Leo et Ney qui lui donnent le ballon dans son espace préférentiel. »

Sa relation avec Luis Campos

« J’ai une relation permanente avec lui. Que ce soit pour parler de l’enchaînement des matches, de l’effectif. Il est omniprésent et on échange tous les jours. On se projette aussi sur les futurs mercatos.«

Le mercato

« On a été déçu de ne pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On voit que l’absence de Kim fait bouger les lignes, et là on rentre dans une longue série de matches très intenses, on aurait aimé avoir ce joueur et aussi un attaquant avec un autre profil. C’est comme ça. Mais c’est très rare d’être très satisfait d’un mercato. Nous savons avec Luis que le président a fait le maximum pour qu’on puisse être satisfaits. »

Nice

« Un club ou j’ai été très heureux. Je suis persuadé qu’ils ont une équipe, un entraîneur qui peut les amener loin.«

Les absences de Mbappé et Messi à l’entraînement

« Kylian s’est entraîné normalement hier, ce matin on a décidé de le gérer en travail spécifique à, l’intérieur. Demain, il sera à l’entraînement collectif. Lionel a beaucoup voyagé lors de cette trêve internationale. Il sera là demain. Il va bien, il est heureux. Verratti s’entraînera normalement à partir de demain avec le groupe. »

Comment être plus tueur ?

« Je ne sais pas si on peut parler de lucidité. Il y a eu des gardiens adverses qui ont été performants. Je veux rappeler aux joueurs que si on peut faire mal rapidement, leur faire mettre un genou à terre rapidement, deux genoux à terre, ce sera bénéfique sur l’enchaînement des matches, la gestion de l’effectif, des temps de jeu. Là, avec l’enchaînement des matchs, il y a de la fatigue, ce qui génère des erreurs mais on a aussi eu beaucoup de situations favorables avec peu de réussites et de buts marqués ce qui génère de l’espoir pour l’adversaire mais aussi une débauche d’énergie pour assurer le score. »

LA MNM

