Favre avant PSG / Nice : « Il ne faut pas avoir peur »

La trêve internationale est enfin arrivée à son terme et les différents joueurs du PSG, éparpillés un peu partout sur le globe, ont donc retrouvé le chemin de l’entraînement ce jour. Dans moins de 48 heures, il sera temps de se remettre la tête dans la Ligue 1 avec la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes en marge de la 9e journée. Et avant ce choc, Lucien Favre, le coach des Aiglons, s’est présenté en conférence de presse.

« Il faut être solidaire »

Le technicien suisse a un mot d’ordre : ne pas avoir peur du PSG et jouer le jeu face aux favori du championnat. Une tâche qui s’annonce difficile, mais pas impossible aux yeux de Lucien Favre : « Les absences de Todibo et de Boudaoui ? C’est comme ça, cela arrive. On a assez peu de joueurs blessés. Si on peut éviter de reprendre un carton rouge comme Todibo au bout de 9 secondes face à Angers, ce serait mieux. Il faut rester très positif. On connaît le PSG. C’est le favori clair et net du championnat. On veut faire notre match. Il faut être très soudé, très solidaire, très compact. Il faut jouer sans peur. Mettre le bus ? Si cela est nécessaire, parce qu’on mène 0-1 à dix minutes de la fin par exemple, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas avoir peur.«