Kylian Mbappé, la soirée zéro pointé

Aligné d’entrée contre le Stade de Reims ce samedi soir, Kylian Mbappé est totalement passé à côté de la rencontre avant d’animer l’après-match sur les réseaux sociaux.

Pourtant décisif et crucial contre Nice la semaine dernière pour offrir la victoire au PSG, Kylian Mbappé sort de deux matchs clairement décevants contre Benfica en milieu de semaine et face à Reims ce samedi soir. Par deux fois, le Français est resté muet au terme de la rencontre, par deux fois il n’a pas réussi à peser sur la rencontre, et par deux fois il a semblé agacé, ce dernier point étant particulièrement vrai pour le match de ce samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Pour voir Kylian Mbappé ne pas marquer au cours de deux rencontres de suite, il fallait remonter aux mois de novembre-décembre 2021.

Seul membre de la MNM titulaire au coup d’envoi contre Reims dans le cadre d’un gros turnover opéré par Christophe Galtier, Kylian Mbappé n’a clairement pas été à la hauteur des attentes ni ne s’est imposé comme le leader qu’on aurait attendu dans cette rencontre. À l’inverse, le Français s’est montré peu efficace dans ses gestes, auteur de mauvais choix, tout en démontrant sa fâcheuse tendance à vouloir tenter de prendre seul le jeu à son compte, comme peut parfois tenter de le faire Neymar, alors que cela ne colle juste pas à ses qualités.

Certes, sa position d’attaquant axial n’est pas celle où il est le plus épanoui dans le jeu. Comme le note L’EQUIPE, il n’a d’ailleurs touché que 37 ballons, ce qui est très en deçà de sa moyenne depuis le début de saison (61). Au passage, Kylian Mbappé reste sur « seulement » deux buts inscrits lors de ses six derniers matchs avec le PSG. Mais ce positionnement qu’il n’apprécie guère ne peut pas tout excuser ni justifier un tel déchet. Une frustration oui, mais pas non plus une nervosité telle que le numéro 7 parisien l’a laissé éclater en fin de rencontre.

La perte de nerfs fut linéaire tout au long de la rencontre. Parfois mal servi, Kylian Mbappé a longtemps ronchonné et ruminé dans son coin lorsque les ballons n’arrivaient pas comme il le souhaitait. Puis, en fin de rencontre, l’attaquant de 23 ans est systématiquement venu se mêler aux accrochages, quand bien même il n’était pas concerné. De surcroit, il n’est pas passé loin du rouge à la suite d’une faute rugueuse et fruit de frustration sur Andreaw Gravillon à la 92e minute.

Après le penaltygate, voici le #PivotGang !

Pas aidé par les prestations en demi-teinte de Pablo Sarabia et Carlos Soler à ses côté, Kylian Mbappé a été défendu un peu maladroitement par Christophe Galtier en conférence de presse d’après-match. « Kylian était un peu orphelin de Leo Messi et de Neymar au début, et je savais qu’à un moment du match son association avec Ney allait exister », a-t-il confié. Qualifier celui qui était présenté comme LE patron du PSG au printemps dernier comme un joueur qui dépend de Neymar et Messi, qui souffraient de la comparaison avec le Français, est-il la meilleure ligne de défense ? On peut très franchement en douter.

Tandis que son rôle sur le terrain a une fois de plus été flou et que sa prestation globale a déçu, Kylian Mbappé n’a pas fait profil bas dans l’après-match. Lui qui se plaignait de « faire le pivot » au PSG tout récemment a remis le sujet sur la table par le biais d’une double story Instagram. Avec une photo de lui pendant le match contre Reims, Kylian Mbappé a posté les deux textes suivants : « Match nul, rdv mardi » et surtout « #icicestparis #pivotgang ». Cette story a été vite supprimée avant une nouvelle version laissant toujours apparaitre ce fameux #PivotGant. Cette fois, un « prochain match mardi » remplaçait le « rdv mardi ». En clair, il s’agit là d’un message piquant très certainement destiné à Christophe Galtier, qui l’a une fois de plus aligné dans l’axe ce samedi soir.

En attendant de voir les suites faciles à anticiper de cette story, il apparaît clair que l’incendie incarné par la frustration de Kylian Mbappé n’est toujours pas calmé en interne. Entre une attitude qui laisse à désirer et des prestations en demi-teinte, le malaise du Français n’a de cesse de se faire ressentir. Pour l’heure, à l’issue de cet énième épisode de crispation l’impliquant cette saison, personne ne semble avoir réussi à calmer les choses en interne avec l’international français. Et, à l’heure du bilan de ce samedi soir, on est bien sur un zéro pointé le concernant.