Après le titre de champion de France acquis sur la pelouse du RC Strasbourg, les Parisiens ont eu droit à du temps libre. Sergio Rico en avait profité pour rejoindre l’Espagne et plus précisément l’Andalousie. Mais le portier Rouge & Bleu a été victime d’un grave accident à cheval ce dimanche matin.

Le titre remporté ce samedi soir à Strasbourg a été très largement contrasté. En effet ce matin, nous avons appris que Sergio Rico avait été heurté par un cheval en fuite, ce qui a provoqué un traumatisme crânien important au gardien de but. Après de nombreuses informations qui ont circulé sur l’état de santé du joueur, son agence You First a communiqué via les réseaux sociaux. Celle-ci a partagé les propos des proches de Sergio Rico qui ont donné des nouvelles du portier Rouge & Bleu :

« Après ce qui s’est passé ces dernières heures, la famille de Sergio Rico souhaite communiquer ce qui suit :

1. Sergio Rico a voyagé hier soir de Strasbourg à Málaga et ensuite à El Rocío, avec l’autorisation du club après que le PSG ait remporté le titre de Ligue 1. Après un peu plus d’une heure et demie passée en compagnie de sa famille et de ses amis, il se rendait à la messe pontificale à côté de l’ermitage lorsqu’il a été heurté par une charrette à mules et un cheval emballé.

2. Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour se rétablir tout en recevant les meilleurs soins de l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocío. Nous devons agir avec prudence, surtout dans les prochaines 48 heures.

3. Nous attendons les résultats de son évolution médicale, que nous espérons favorables, afin de pouvoir vous informer de son rétablissement le plus rapidement possible.

4. Nous sommes reconnaissants pour les témoignages d’affection, les messages et l’intérêt de tous ceux qui s’interrogent de l’état de Sergio. Nous vous remercions de votre soutien.”