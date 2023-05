Dembélé aimerait un retour de Messi au Barça et se félicite du brassard de Mbappé

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Lionel Messi semble scellé. En fin de contrat le 30 juin, il devrait quitter le PSG. Des rumeurs font écho d’un retour possible au FC Barcelone. Ousmane Dembélé aimerait bien rejouer avec la Pulga.

Contre Clermont, Lionel Messi va très certainement jouer son 75e et dernier match sous le maillot du PSG. Alors qu’en janvier, une prolongation de contrat dans les tuyaux, tout à changer ces dernières semaines. Le joueur et le club s’entendant sur une fin d’aventure après deux ans. Pour son futur, deux pistes semblent se dégager, l’Arabie saoudite ou le FC Barcelone. Toute la Catalogne rêve de voir son idole revenir dans son club de cœur. Ousmane Dembélé, qui a joué pendant cinq ans avec la Pulga (2017-2021) verrait donc bon œil son retour.

A voir aussi : Ander Herrera monte au créneau pour défendre Lionel Messi

« Messi pour le FC Barcelone, c’est la légende absolue »

« Lionel Messi pour le FC Barcelone, c’est la légende absolue. C’est un joueur extraordinaire, il est toujours en forme, toujours à marquer des buts, à faire des passes décisives, s’enflamme Dembélé dans une interview accordée à Téléfoot. Il est toujours au top niveau ! Et le revoir jouer avec nous, ça serait quelque chose d’exceptionnel. » Ousmane Dembélé qui a également été questionné sur le nouveau rôle de Kylian Mbappé en équipe de France, le brassard de capitaine après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. « Ça me fait plaisir pour Kylian qu’il soit capitaine. C’est un leader, il a faim : c’est un très bon capitaine.«