Juventus / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1) mais a terminé deuxième de sa poule derrière le Benfica Lisbonne. Et pour cette première victoire d’une équipe française à Turin, le club parisien a pu compter sur un Kylian Mbappé en grande forme.

Si le PSG a fait le job au Juventus Stadium pour s’imposer face à la Vieille Dame, le large succès obtenu dans les dernières minutes par le SL Benfica face au Maccabi Haïfa (6-1) relègue les Parisiens à la deuxième place du groupe H. Malgré la déception de finir deuxième de la poule, le PSG est devenu le premier club français à s’imposer sur la pelouse de la Juventus Turin. En l’absence de Neymar Jr, suspendu, Kylian Mbappé a été l’arme offensive numéro 1 des Rouge & Bleu ce mercredi soir.

Mbappé porte le PSG, Marquinhos en patron, Soler et Bernat en difficulté

Avec un but et une passe décisive, Kylian Mbappé a été élu homme du match et a porté le PSG lors de ce match face aux Turinois. Le Français a été l’attaquant parisien le plus entreprenant, note L’Equipe. « Pas en réussite sur ses premiers ballons et dans ses un contre un, il lance son match avec brio avec cet enchaînement parfait sur le 1er but (13e). Il a cherché à mettre du mouvement et de la vitesse ensuite, et c’est lui qui sert Nuno Mendes pour le 2-1 (69e). » Pour Le Parisien, le champion du Monde a été « le patron de l’équipe. » Après un but qui allie puissance et finesse, le numéro 7 « a été le seul à apporter du peps en seconde période. »

De son côté, Marquinhos a retrouvé son autorité. « Son tacle devant Miretti (34e) et la rage qui ont suivi ont rappelé les plus belles heures du Brésilien sous le maillot parisien », rapporte le quotidien sportif. En ne perdant aucun duel lors de ce match, le capitaine du PSG a réalisé sa meilleure prestation de la saison. Concernant Juan Bernat, il va souffrir de la comparaison avec Nuno Mendes, buteur 48 secondes après son entrée en jeu. L’Espagnol est fautif sur l’égalisation de Leonardo Bonucci mais il a surtout été « inexistant offensivement alors qu’il y avait l’espace pour le faire. » Enfin, Carlos Soler n’a pas marqué de points lors de cette rencontre. Titulaire pour remplacer Neymar Jr, suspendu, l’Espagnol « est passé au travers », juge LP. « Ses nombreuses courses pour faire le contre-pressing n’ont pas compensé son manque d’influence balle au pied. »