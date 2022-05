Alors que les changements se faisaient attendre, le PSG passe apparemment la surmultipliée. Déjà, c’est désormais acté, Kylian Mbappé va parapher un nouveau bail avec le club de la capitale jusqu’en juin 2025. Un sacré pied de nez au Real Madrid qui semblait sûr de son coup. Un dossier bouclé qui pourrait être le point de départ des grands bouleversements tant attendus.

Une semaine plus que mouvementée

En effet, suite à l’annonce par plusieurs médias de la prolongation de Kylian Mbappé, RMC a expliqué par la suite que de gros changements, au sein de l’organigramme, devraient advenir. Même sans plus de précisions, on se doutait d’ores et déjà que cela concernait très certainement Leonardo et Mauricio Pochettino, les deux hommes étant clairement en situation d’échec en terres parisiennes. Ce vendredi soir, RMC revient sur ce sujet avec des détails en prime. Ainsi, la semaine prochaine risque d’être décisive en plus d’être mouvementée. Fragilisé depuis de longs mois, le directeur sportif auriverde devrait ainsi faire les frais de la nouvelle dynamique qui sera impulsée au PSG. Pour sa part, Mauricio Pochettino ne devrait, lui non plus, pas rester en poste. RMC confirme les noms de Luis Campos et de Zinedine Zidane pour prendre leur succession.