PSG / FC Metz : les compositions officielles

Ce samedi à 21 heures (Prime Video), le PSG disputera son dernier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1 au Parc des Princes. Une soirée qui sera marquée par les festivités pour la célébration du 10e titre de champion de France et la dernière d’Angel Di Maria sous le maillot parisien après une aventure de sept saisons. À cela s’ajoute la possible confirmation de prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Mais du côté sportif, le club de la capitale voudra finir sur une bonne note à domicile face à une équipe messine qui lutte pour conserver sa place de barragiste.

À cette occasion, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – a décidé d’aligner son équipe en 3-4-3. Pour son possible dernier match avec les Rouge & Bleu, Keylor Navas débute dans les buts parisiens. Il sera protégé par une défense à trois : Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi et Angel Di Maria occuperont les rôles de pistons, De leur côté, Danilo Pereira et Marco Verratti sont alignés au milieu de terrain. Sans surprise, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

Feuille de match de PSG / Metz

38e journée de Ligue 1 – Samedi 21 mai 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Antony Gautier – VAR : Bruno Coue