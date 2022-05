Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 (Prime Video), le PSG disputera son tout dernier match de sa saison 2021-2022 face au FC Metz dans son antre du Parc des Princes. Une échéance qui sera la dernière d’Angel Di Maria, mais pas celle de Kylian Mbappé. Si le club de la capitale a connu de nouvelles grosses désillusions en Ligue des Champions, cet exercice reste historique avec le dixième titre de champion de France de l’Histoire rouge et bleu.

Un dixième titre sur lequel est revenu Didier Domi (1994-1998 et 2001-2004) dans un entretien accordé à PSG TV. Le joueur formé au PSG se montre impressionné par le parcours effectué depuis toutes ses années et estime que de triompher à l’échelon national reste la priorité : « Quand je vois qu’on a 10 titres et qu’on rattrape tous ces grands clubs français pour moi c’est le principal. Etre fort sur le territoire national, c’est pour moi le plus important. Créer ces fondations. 10 titres de champion de France, c’est exceptionnel et une grande fierté en tant que parisien. »