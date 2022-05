Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 21 mai 2022. Le dernier match de la saison face au FC Metz, le feuilleton Mbappé arrive à son épilogue, la course pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1, un hommage prévu pour Angel Di Maria avant la rencontre et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur ce match du PSG face au FC Metz, à l’occasion de la 38e et dernière journée de la saison 2021-2022. Une soirée qui sera marquée par les adieux d’Angel Di Maria après sept ans passés au club. De son côté, Mauricio Pochettino pourrait également disputer son dernier match sur le banc parisien tandis que Kylian Mbappé devrait donner plus d’indications sur son avenir à l’issue de cette rencontre. Concernant l’international français, il poursuit deux objectifs en cette fin de saison : finir meilleur buteur et passeur du championnat. Mais son futur cristallise toutes les attentions depuis plusieurs semaines. « Ces dernières heures, un vent d’optimisme souffle au PSG, avec une majorité de convaincus qu’il va prolonger. Méthode Coué, informations, peur du vide en cas de départ ? Nourri par ce fol espoir, le Parc ne chantera que pour lui. »

Concernant Mauricio Pochettino, il pourrait vivre ses derniers moments en tant qu’entraîneur des Rouge & Bleu. « S’il n’est pas marqué par son échec, c’est qu’il sait sans doute que son mariage se termine enfin, avec une forte indemnité à la clé, de l’ordre de 15M€ pour lui et son staff. » Lors de son mandat, le coach argentin a eu peu d’emprise sur le recrutement et il s’est souvent plaint en privé du fonctionnement du club et notamment du poids important de Leonardo et du vestiaire. S’il n’a pas vraiment connu de conflit avec les stars, « il lui est arrivé de peu goûter le comportement d’un Neymar par exemple. » Enfin, le cas Angel Di Maria est lui acté. Il disputera bien son dernier match avec les Rouge & Bleu ce samedi soir. Pourtant, « Angel Di Maria voulait rester au PSG, pas le club. Il part contraint et forcé après un septennat qui l’a placé meilleur passeur de l’histoire du club (111). Il mérite une belle sortie, des applaudissements et des remerciements. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo, Verratti – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé

Le quotidien francilien évoque également le duel entre Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Avec 25 buts au compteur, l’attaquant du PSG compte une réalisation de plus que son homologue monégasque. Il aura à coeur de remporter ce titre individuel pour la quatrième saison d’affilée et de s’approcher du record de Carlos Bianchi et Jean-Pierre Papin, couronnées à cinq reprises. Si le club de la capitale affronte un FC Metz qui voudra se maintenir en Ligue 1, l‘ASM, de son côté, devra confirmer sa place de dauphin face au RC Lens. En cas d’égalité entre les deux attaquants, l’avantage reviendra à celui qui a inscrit le moins de penalties. « Mbappé en a marqué 4, contre 8 pour Ben Yedder. » Autre critère à prendre en compte, le nombre de passes décisives. Dans ce domaine, Kylian Mbappé est largement devant en occupant la tête de ce classement (17), loin devant le capitaine de l’ASM (5). Le champion du Monde 2018 peut même espérer battre le record de son coéquipier Angel Di Maria, qui est au nombre de 18 offrandes sur une saison.

De son côté, L’Equipe met en avant le feuilleton sur l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, ce week-end, le numéro 7 du PSG donnera sa décision concernant son futur. « L’attente, qui n’a que trop duré, en est devenue insoutenable, et doit s’achever dans les heures suivant la réception de Metz, ce soir au Parc des Princes. » Selon son entourage, la révélation de son choix doit intervenir dimanche, « même s’il ne peut être exclu que le joueur s’accorde quelques heures de plus. » Depuis plusieurs jours, les supporters du PSG et du Real Madrid passent par toutes les émotions suites aux nombreuses rumeurs venues de France et d’Espagne au sujet de l’avenir du Bondynois. « Vendredi, l’optimisme avait changé de camp, et un certain emballement, pour ne pas dire frénésie, a alimenté la journée : le PSG tiendrait désormais la corde. » De son côté, la mère du joueur, Fayza Lamari, a laissé filtré au média Kora Plus qu’un accord avec les deux clubs existait : « Nous avons trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG, et les discussions sont terminées. Les deux offres sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image. L’autre offre prévoit une compensation financière. Les deux ne diffèrent pas beaucoup. On attendra maintenant sa décision. » Dans l’entourage du joueur, on précise que cette déclaration était juste mais on ne confirme pas l’identité de l’auteur. Outre les clubs et les supporters, ses coéquipiers aussi attendent avec impatience la fin de ce long feuilleton. Et face à cette « pression omniprésente, Mbappé semble imperturbable, détaché et relax. »

Le quotidien sportif rapporte également qu’Angel Di Maria sera honoré ce samedi soir au Parc des Princes avant le match face au FC Metz. Hier soir, le PSG a officialisé le départ de son numéro 11, après sept saisons passées au club. Il disputera donc son 295e match avec les Rouge & Bleu. « Le club de la capitale, après avoir hésité sur l’horaire de la célébration, a décidé de lui rendre hommage lors de l’avant-match de PSG-Metz. Il est prévu à 20h20, pendant cinq minutes, à peu près au moment où ses coéquipiers entreront sur la pelouse du Parc des Princes pour s’échauffer », précise L’E.