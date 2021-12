Leonardo évoque le cas Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé sera l’un des enjeux majeurs des dirigeants parisiens dans les semaines à venir. Libre de tout contrat en juin prochain, le numéro 7 du PSG pourra s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier. Désireux de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, le joueur de bientôt 23 ans (demain) est finalement resté chez les Rouge & Bleu. Meilleur parisien de cette première partie de saison (13 buts et 12 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues), le champion du Monde 2018 n’a pas encore pris de décision sur son avenir, selon ses dires. De son côté, le directeur sportif du PSG – Leonardo – a rappelé, dans un entretien au Journal du Dimanche, son désir de prolonger le meilleur buteur parisien des dernières années

« Kylian est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Au contraire, il peut prendre ça comme une nouvelle motivation (…) Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non… C’est au-delà de l’intérêt du club. À 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable (…) C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat. S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils (Mbappé et son entourage) vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie (à Paris) et qu’on doit respecter ça (leur position). Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois. »