Le PSG a totalement perdu les pédales en seconde période et a encaissé trois buts de Karim Benzema pour se faire éliminer en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pressé haut dès le début du match, le club de la capitale française a réussi à revenir dans le match et ouvrir le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Mais une énorme erreur de Gianluigi Donnarumma a relancé le match et on connaît la suite. Au micro de Canal Plus, Mauricio Pochettino est revenu sur cette élimination.

« La raison de cette défaite ? C’est évident. Le premier but que l’on encaisse a tout changé. Je me demande ce que fait la VAR car pour moi il y a faute sur Donnarumma. C’est une honte. Quand on voit l’action, il y a faute. Après cette situation, le match a changé. Pendant 60 minutes, on a dominé le Real Madrid. Et ce but a tout changé. Je pense que c’est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. C’est difficile à accepter et je ne pardonnerai pas. C’est incroyable que cela arrive en 2022. Je n’y crois pas. Je ne peux pas parler des performances, c’est incroyable que cette erreur arrive. Les joueurs étaient énervés par l’erreur de l’arbitre. Le football c’est les émotions et le football change dans cette situation. »