Leonardo pas contre un retour au PSG mais…

Remercié en fin de saison dernière et remplacé par Luis Campos, Leonardo n’a toujours pas déniché de nouveau challenge au sein de la planète football. Le voir revenir un jour en terre parisienne serait d’ailleurs aujourd’hui très peu probable.

Suite à la prolongation en grandes pompes de Kylian Mbappé, au nez et à la barbe du Real Madrid, le PSG avait tenté de lancer un nouveau cycle. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino et place à Luis Campos et Christophe Galtier. Des choix qui n’ont pas vraiment apporté la nouvelle ère escomptée, loin de là.

Leonardo est toujours libre comme l’air

Reste désormais à voir comment les dirigeants parisiens digéreront les récents échecs du PSG sur la scène continentale et hexagonale. En attendant, si des noms ont d’ores et déjà été sortis du chapeau afin de remplacer Christophe Galtier, le constat ne se vérifie pas en ce qui concerne Luis Campos, lui aussi sous le feu des critiques. Ce jour, Foot Mercato fait un petit point sur le prédécesseur du conseiller du football lusitanien. Le média nous indique d’ailleurs que Leonardo, toujours à la recherche d’un nouveau point de chute, ne serait pas contre un troisième mandat en tant que directeur sportif du PSG. Néanmoins, comme on peut largement s’en douter, ce désir ne serait nullement réciproque dans les hautes sphères rouge et bleu. La page serait ainsi définitivement tournée. Ce qui n’a rien d’étonnant après son second passage très délicat de 2019 à 2021…