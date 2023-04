En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi se rapprocherait du départ. Une envie qui serait désormais commune à toutes les parties.

Décidément, il y aura clairement eu un avant et un après Coupe du monde pour le PSG et Lionel Messi. Au-delà de la lente déliquescence sportive du club, l’Argentin et l’entité hexagonale s’étaient mis d’accord sur une prolongation, nous avait alors relaté de nombreuses sources concordantes en décembre dernier. Une situation qui aurait bien pris un tournant radical au cours des dernières semaines puisque la Pulga se trouverait aujourd’hui plus proche de la sortie que de la continuité en rouge et bleu.

Lionel Messi et le PSG, vers un épilogue dès juin

Ce mardi matin, L’Équipe nous indiquait, par exemple, que le PSG ne souhaitait pas se faire imposer les conditions d’une hypothétique prolongation de l’ancien blaugrana. Une prolongation est possible, oui, mais pas à n’importe quel prix. Une tendance confirmée et appuyée par RMC. Selon le média, la réalité serait même bien plus abrupte que cela : le PSG aurait ainsi dans l’idée de se séparer d’un membre de la MNM en vue de la saison prochaine. Et l’élément à sacrifier ne serait autre que Lionel Messi. Sauf retournement de situation, comme on aime à le dire dans le milieu, Lionel Messi n’arborera donc pas la tunique rouge et bleu la saison prochaine, assène RMC. Une seule petite possibilité subsisterait : que Doha intervienne directement au sein de ce processus et réclame la prolongation de l’Argentin. Une hypothèse loin d’être utopique mais qui pourrait également s’heurter à la volonté du joueur de plier bagages. Le FC Barcelone planche, de son côté, sur un plan dans l’optique de dénicher la meilleure formule afin de rapatrier celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l’Histoire du club culé. Affaire à suivre…

(MAJ, 16h40) Foot Mercato y va également de ses informations dans ce dossier. Selon cette source, Lionel Messi se dirigerait bel et bien vers un départ. Son futur point de chute prioritaire serait même déjà identifié puisqu’il s’agirait du FC Barcelone. Dans l’esprit du joueur et de sa famille, les choses seraient ainsi très claires et un retour en Catalogne se profilerait de plus en plus. Reste à voir si le Barça parviendra à concocter le montage financier idoine afin de rendre possible ce retour. Mais à l’heure où sont écrites ces lignes, l’optimisme serait de rigueur, tant au sein du clan Messi que du Barça.