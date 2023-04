Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 3 avril 2023. La défaite du PSG face à l’Olympique Lyonnais (0-1), un nouveau revers au Parc des Princes, le sort de Christophe Galtier pas menacé à court terme, la prestation catastrophique de Lionel Messi, Kylian Mbappé a rencontré les Ultras de la K-Soce Team…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite du PSG face à l’Olympique Lyonnais (0-1) en conclusion de la 29e journée de Ligue 1. Un nouveau revers au Parc des Princes qui relance la course au titre avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille, juste derrière avec six points de retard. Une nouvelle fois décevant, le club parisien a concédé un but de Bradley Barcola juste avant l’heure de jeu (56e). Pourtant, les Parisiens avaient bien entamé la rencontre en se créant les premières situations mais le leader du championnat a ensuite « été plombé par un invraisemblable déchet technique et s’est peu à peu laissé aspirer vers le fond pour ne jamais plus revoir la lumière face à un adversaire mobilisé. » Sans être exceptionnels, les Gones auraient même pu alourdir le score sans quelques arrêts de Gianluigi Donnarumma. Et comme trop souvent, lorsque Kylian Mbappé est dans un jour sans, le PSG n’a aucune autre solution pour espérer remporter une rencontre.

Depuis leur élimination en Ligue des champions, les champions de France en titre n’y sont plus et « donnent toujours un peu plus l’impression que le collectif s’est délité et que cette équipe n’en a plus que le nom. » Après Rennes (0-2), le PSG enchaîne donc une deuxième défaite de rang au Parc des Princes sans inscrire le moindre but, une première sous l’ère QSI. « Cette équipe du PSG a déjà du mal à se faire violence en temps normal, mais quand elle n’offre même plus le minimum en terme d’engagement, quand elle est gagnée par la fébrilité et qu’elle fait le dos rond en ronronnant sans le moindre sursaut, sans un instinct de rébellion, avec une application à subir et à attendre le ballon au lieu d’aller le chercher, elle fait peine à voir », résume L’E. Et malgré cette 8e défaite en 2023, une première depuis 2001, l’avenir de Christophe Galtier n’était pas menacé à court terme hier soir, selon des sources en interne, rapporte L’Equipe.

🔘2 défaites de suite au Parc



🔘8 défaites en 2023



🔘 Piteuse élimination en LDC



🔘 Sorti par l’OM en CDF



Peut-on parler de crise ?! pic.twitter.com/ruEk4CFUtB — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 2, 2023

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la prestation très compliquée de Lionel Messi face à l’Olympique Lyonnais. Et le numéro 30 du PSG a encore vécu une soirée pénible à l’image de ses 26 ballons perdus lors de la rencontre. Un record lors de ce match. Depuis son retour de la Coupe du monde, l’Argentin montre un visage inquiétant et « symbolise aux yeux des supporters la spirale négative dans laquelle le PSG s’est enfoncé depuis le début de l’année 2023. » Une nouvelle fois sifflé à l’annonce de son nom en avant-match, le septuple Ballon d’Or a tout raté. Mais au-delà de son déchet technique, c’est surtout son état d’esprit qui est pointé du doigt où le plus souvent il ne montre aucun signe d’envie. « Comme son équipe dimanche, le champion du monde a rendu une bien terne prestation. Mais pourtant, il a été dans tous les coups du soir », en délivrant quelques bons ballons à ses coéquipiers ou en tentant sa chance à plusieurs reprises. « Alors qu’une prolongation semble de plus en plus hypothétique, ce ne sont ni les prestations de son club, ni les siennes, ni l’acrimonie des supporters envers lui qui vont le pousser à rester », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette nouvelle défaite du PSG en 2023. Et il existe désormais un doute sur la capacité des Rouge & Bleu à soulever ce titre de champion de France. Et pour cause, les Parisiens n’ont rien montré ce dimanche soir au Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais. « Les stars ne brillent plus, elles avancent dans le noir, la nuit la plus complète, de Leo Messi en premier à Kylian Mbappé, presque résigné, en passant par Marco Verratti. » La défense a souffert pendant toute la rencontre en montrant de nombreuses lacunes dans le placement et les relances. Dans une défense complètement dépassée, Bradley Barcola (56e) a logiquement trouvé la faille. Pourtant, le club parisien aurait dû bénéficier d’un penalty en fin de première période pour une faute de main de Dejan Lovren. Mais désormais, un réel doute existe sur la capacité de cette équipe à soulever ce 11e titre de champion de France historique « parce que ni Brest ni Rennes ni maintenant Lyon, les trois sorties post-élimination en 8e de Ligue des champions, n’ont indiqué un sursaut, une reprise en mains, un début de révolte. » Désormais, le PSG va affronter deux équipes dangereuses dans les semaines qui arrivent : l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril). « Paris a une équipe de millionnaires, un jeu de milieu de tableau et un mental de relégable », conclut LP.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la performance de Lionel Messi. Pour son 50e match de Ligue 1, l’Argentin a une nouvelle fois subi les sifflets de ses supporters en avant-match lors de l’annonce de son nom par le speaker. Un accueil qui contraste avec son retour en Argentine la semaine passée où il avait été célébré comme un héros. Pourtant, le début de match du numéro 30 du PSG pouvait donner un espoir, mais cela a finalement été un cache-misère. « Signe que la Pulga n’était pas dans son assiette, son pied gauche d’ordinaire si précis et chirurgical n’a fait qu’envoyer le ballon en orbite lorsqu’il s’est retrouvé en position de frappe. » À cela s’ajoute un déchet technique ahurissant pour un joueur de ce calibre. Une nouvelle prestation décevante qui ne lève pas le doute sur l’intérêt d’une prolongation dans la Ville Lumière.

Enfin, Le Parisien revient sur la rencontre de samedi entre Kylian Mbappé et le groupe d’Ultras, la K-Soce Team, qui fêtait ses 15 ans. Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on voit l’attaquant du PSG, « dans les travées du Parc des Princes, prononcer au mégaphone un discours lors des festivités organisées pour le 15e anniversaire de la K-Soce team », l’un des groupes membres du Collectif Ultras Paris. « Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner toute l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement. On aimerait faire plus, on peut faire toujours plus mais, voilà. C’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure des années. On n’a pas répondu aux attentes du club, les vôtres et les nôtres aussi. On veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison, gagner le championnat… », a déclaré l’international français. Le joueur de 24 ans a réalisé un beau coup en répondant à l’invitation du groupe d’Ultras.

D’autres joueurs de l’effectif avaient également été invités par la K-Soce Team à l’image du capitaine Marquinhos. Mais comme le Brésilien, beaucoup ont décliné l’invitation en raison du match face à l’Olympique Lyonnais le lendemain. « Kylian Mbappé s’est d’ailleurs longtemps interrogé avant d’accepter de venir faire une ‘surprise d’anniversaire’ aux ultras. » Une décision personnelle du Français dont le club n’a été informé que peu de temps avant la visite. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Ethan Mbappé étaient également présents dans les coursives du Parc des Princes ce samedi. « Un passage qui, bien sûr, a ravi les supporters, mais également été apprécié du nouveau capitaine des Bleus, rentré à la maison enjoué de ses quelques moments de partage avec ceux qui ont pris, comme samedi, l’habitude d’entonner un chant à son nom. »