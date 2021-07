L’Equipe explique pourquoi West Ham a choisi Areola

Ce jeudi après-midi, West Ham et le PSG ont officialisé le prêt avec option d’achat d’Alphonse Areola. Selon certaines indiscrétions, cette option d’achat sera automatiquement levée après un certain nombre de matches joués par le titi parisien. L’Equipe dévoile les raisons du choix du club londonien de recruter l’international français, ses bonnes performances la saison passé en Premier League malgré la relégation de Fulham. “Loin de l’image qu’ont de lui beaucoup de supporters parisiens, Alphonse Areola a été l’un des gardiens le plus décisifs d’Angleterre la saison dernière.“

Quand on parle de post-shot expected goals (PSxG)*. Petits frères des expected Goals (xG), Alphonse Areola est dans le haut du tableau avec +7,6 et devant des gardiens comme Alisson (+5,4) ou Lloris (+5). Son nouveau concurrent Łukasz Fabiański a affiché la saison dernière un + 4,8. “Areola se classe d’ailleurs parmi les 1 % de gardiens avec la meilleure différence PSxG-buts encaissés des cinq grands Championnats européens sur l’année écoulée“, conclut le quotidien sportif.

* Les expected Goals (xG), ils incluent dans l’équation, en plus de la position de l’attaquant et des autres joueurs au moment de la frappe, l’endroit où termine le ballon dans la cage, la vitesse de la frappe et ne prennent en compte que les tirs cadrés. Chaque frappe obtient ainsi un score entre 0 et 1. En soustrayant l’ensemble des PSxG subis aux buts effectivement encaissés, on obtient le total des buts probables évités sur la saison.