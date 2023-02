Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ce soir à 21h, à l’occasion des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Ce soir c’est le grand soir ! Celui que tous les supporters du club de la Capitale attendait, le retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, après plus de 4 mois d’absence.

Alors que nos parisiens vivent une année 2023 compliquée, marquée notamment par 4 revers contre Lens, Rennes, ainsi que Marseille et Monaco la semaine dernière, c’est face à l’ogre munichois qu’ils devront se réveiller s’ils ne veulent pas vivre une fin de saison en roue libre en Ligue 1.

A l'occasion de ce choc, nous vous proposons nos meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous !

Le pronostic de la redac’

S’il n’est pas au mieux à quelques heures de cette première confrontation contre les hommes de Nagelsmann, le Paris Saint-Germain aura à cœur de briller devant son public, face à une équipe qu’il a déjà battu en double confrontation il y a 2 ans, en quart de finale de la Ligue des Champions 2020-2021.

Les paris CS

Les deux équipes marquent (1,40) : Les deux meilleures attaques de leur championnat respectif s’affrontent, il y a donc de quoi imaginer des buts, dans une rencontre qui ne pourrait que difficilement être fermée. Les deux équipes peuvent en effet compter sur leurs attaques d’exception, le Bayern comptant dans ses rangs Muller, Choupo-Moting, Sané, Gnabry, Musiala (et Mané blessé), que Nagelsmann aime à aligner tous ensemble ! Quand Paris peut compter sur sa MNM, mais également sur ses pistons, Hakimi et Nuno Mendes, qui peuvent également faire des différences devant les cages

La cote des deux équipes qui marquent est à 1,40 sur ParionsSport en ligne.

But de Mbappé (2,50). C’était la grande surprise de l’entraînement hier : Kylian Mbappé a fait son retour avec le Paris Saint-Germain et devrait logiquement être du groupe pour affronter le Bayern. Sera-t-il titulaire pour autant ? Probablement pas afin de minimiser les risques de rechutes de sa blessure. Il existe en revanche de bonnes chances pour que le natif de Bondy entre en jeu. Sa vitesse peut représenter un problème majeur pour la défense munichoise.

La cote du but de Kylian Mbappé est à 2,50 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Match Nul (3,75). Certes en difficulté dernièrement, le PSG nous a habitué à relever la tête au moment des grands rendez-vous européens. Dans son antre du Parc des Princes, le PSG n’a pas encore perdu, et si le challenge semble particulièrement relevé face à un Bayern plus intense et inspiré dernièrement, Paris devrait pouvoir compter sur de nombreux joueurs reposés lors du dernier match. Ainsi Nuno Mendes, Hakimi, Kimpembe, Messi et Mbappé devraient prendre part à cette rencontre. De quoi donner du fil à retordre à Kimmich et consorts.

La cote du nul est à 3,75 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

