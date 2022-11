Dans un scénario complètement fou, le PSG – malgré sa victoire contre la Juventus Turin ce soir (1-2) – termine deuxième de son groupe derrière le Benfica. Les Portugais se sont largement imposés contre le Maccabi Haïfa (1-6) et terminent premiers grâce à un plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur. Avec cette deuxième place, le PSG affrontera une grosse équipe en huitièmes de finale. Ils recevront au match aller et se déplaceront au retour.

City, le Bayern et le Real possibles adversaires

En huitièmes de finale, le PSG a sept adversaires potentiels. Le Real Madrid, pour un remake de la saison dernière, le Bayern Munich – qui a remporté ses six matches dans son groupe de la mort (Barça, Inter, Plzen) -, Manchester City, Chelsea, Porto, Tottenham ou bien encore Naples. Selon le compte spécialisé dans les probabilités @MisterChip, le Bayern Munich est l’équipe sur laquelle le PSG a le plus de chances de tomber en 8e de finale (18,1%). Viennent ensuite Naples (17%), City et Tottenham (14,2%) puis Chelsea (13,9%). Le tirage au sort aura lieu lundi à 12 heures. Le PSG sera donc fixé pour la suite de sa campagne européenne.

Aquí tenéis la tabla con todas las probabilidades de todos los posibles emparejamientos del sorteo de octavos de final de la #UCL 2022-23. Hay casi un 40% de opciones de que se enfrenten Bayern (pleno en el grupo de la muerte) y Liverpool (mejor segundo de todos los tiempos). pic.twitter.com/XX28zTuF8w — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2022