Le PSG affronte ce soir (20h45, Prime Video) Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un classico attendu par les supporters, les joueurs mais également les anciens joueurs des deux équipes. Eric Rabsendratana, ancien capitaine des Rouge & Bleu, a dévoilé ses attentes pour les joueurs parisiens.

« Je pense que c’est une question d’état d’esprit. On a un petit peu lu les déclarations des joueurs comme Marquinhos ou Donnarumma. Ils nous ont expliqué qu’ils sont conscients de l’importance de ce match pour le club, les supporters et donc pour les joueurs. On s’attend à avoir une équipe remontée et qui est prête à jouer dès la première minute. C’est ça que l’on attend, demande Rabesandratana dans sa chronique pour France Bleu Paris. […]On espère avoir l’équipe qui a joué ces deux derniers matches. Avec l’état d’esprit, l’intensité et la simplicité dans le jeu. Quand on voit la relation de la MNM, on est quand même content de voir ça maintenant même si c’est un peu tard. Aujourdhui, ça fonctionne bien et on a encore envie de le voir contre Marseille ce soir. L’OM, c’est l’ennemi habituel. On a envie de voir le résultat aujourd’hui.«