Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 17 avril 2022. Jour de Classico entre le PSG et l’OM, la relation Pochettino-Mbappé, la concurrence entre Navas et Donnarumma, les souhaits pour conserver Mbapé…

L’Equipe fait un focus sur la relation entre Kylian Mbappe et Mauricio Pochettino. Le quotidien explique qu’à l’arrivée de Pochettino en janvier 2021, le technicien argentin a du faire face à « un vestiaire éreinté par une fin d’ère Tuchel assez chaotique » où le lien entre l’attaquant et son entraîneur était sinueux. En effet c’était entre coups de gueule et tentatives de séduction réciproques. Mais aujourd’hui, le numéro 7 Rouge & Bleu loue en privé les qualités tactiques de l’actuel coach de Chelsea tandis qu’avec Pochettino, « la relation a été plus linéaire. » L’Argentin n’est pas un adepte « d’un management par le conflit » et instaure des liens chaleureux avec ses stars comme avec Mbappé puisque ces deux-là s’apprécient humainement. Les échanges, hors terrain, sont réguliers que ce soit au Camp des Loges ou encore par messages et « ça peut se traduire par des vannes réciproques ». Sur le terrain, Pochettino laisse une grande liberté à Kylian Mbappé où des notions tactiques « sont souvent abordées et certains des choix sont discutés. […] S’il a été jugé trop permissif par séquences par certains membres du groupe avec des cadres, l’Argentin a su fixer un cadre duquel il est peu sorti avec Mbappé » explique L’Équipe. Le média sportif nous apprend que la relation Mbappé-Pochettino s’est renforcée l’été dernier suite à l’Euro douloureux du Français et de son transfert avorté au Real Madrid. Ce dernier s’est senti soutenu par son entraîneur, sans jugement. « En conférence de presse, l’Argentin ne cesse de louer son joueur, qu’il espère voir rester. Un discours qu’il prolonge en privé. Pochettino fait partie des personnes avec lesquelles Mbappé évoque son futur. Sans que son influence sur son choix ne soit déterminée » conclut L’Équipe.

Le dernier « classique » qui a opposé le leader contre son dauphin remonte à la saison… 1988/1989 (victoire de l’OM au Stade Vélodrome). Ce match face aux Marseillais représentent le dernier sommet d’une saison jugée « décevante » suite à l’élimination en Ligue des Champions (Real Madrid) et Coupe de France (OGC Nice) en plus de la perte du Trophée des Champions (LOSC). « Cette finale, si elle est victorieuse, ne fera pas oublier les déconvenues sportives ni les tensions avec les supporters mais elle permettrait de finir sur une note positive », juge le quotidien sportif.

L’Équipe fait un point sur la concurrence entre les gardiens du PSG qui est le résultat d’une opportunité de marché à l’été 2021 avec l’arrivée de Donnarumma. « Son recrutement est clairement le choix des dirigeants, désireux de préparer l’avenir avec un gardien perçu comme un des plus prometteurs de la décennie à venir. » Mauricio Pochettino avait pour mission de trouver une gestion adaptée avec ces deux gardiens de but et « a opté pour une rotation continue, dans toutes les compétitions, censée à la fois accorder aux deux hommes un temps de jeu équilibré et les maintenir sous pression. » Keylor Navas n’est pas ravis de cette gestion, celui-ci le voit comme « un manque de reconnaissance pour ses faits d’armes passés ». Le duo n’entretien pas des liens d’amitié mais se montre professionnel et a joué le jeu. L’élimination contre le Real Madrid a été vécu comme une double rupture : Donnarumma qui enchaîne les boulettes tandis que le Costaricain de son côté a très mal vécu d’être sur le banc lors des deux matches.

Le Parisien veut tout faire pour conserver Kylian Mbappé et a imaginé 3 idées pour réussir à le convaincre. La première étant de se séparer de Neymar. Cela lui permettrait de lui faire de la place et deviendrait « le chef » de l’équipe puisque le Brésilien possède le plus gros salaire, tire les pénaltys, jouera à gauche dans un 4-3-3. Pour le journal local, « entre les deux hommes, question talent et amour du PSG, il n’y a plus de doute et surtout plus de match. » Le Paris Saint-Germain pourrait aussi « recruter » pour son joueur vedette. Le club et l’attaquant pourrait « effectuer les choix justes afin d’organiser un onze autour de lui. » L’idée ? Ne plus empiler les stars mais de construire « une équipe qui s’adapterait aux qualités de Mbappé, tout en lui laissant sa liberté d’action. » Il pourrait s’agir de quelques retouches avec un ou deux milieux donc pour accompagner Marco Verratti, en plus d’un attaquant de couloir droit comme… Ousmane Dembélé. En défense, une vraie concurrence au duo Marquinhos-Kimpembe, ce que ne peut pas être Sergio Ramos, ne ferait pas de mal non plus. Enfin Le Parisien pense que lui confier le brassard de capitaine « relèverait du symbole parlant et payant, une attention qui marque. » Le numéro 7 Rouge & Bleu a montré lors de l’élimination contre le Real Madrid qu’il était un leader positif alors que les autres s’effondraient comme Marquinhos.

Par ailleurs une victoire ce soir ne rabibochera peut-être pas le club avec ses fans les plus véhéments. Mais cela pourrait éviter d’alourdir un peu plus le climat et pourrait permettre au club parisien de s’approcher de son dixième titre de champion de France. Les ultras parisiens devraient bel et bien rester silencieux malgré l’affiche, comme l’a confirmé Romain Mabille ce samedi.