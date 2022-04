Pour Lizarazu, « le PSG ne peut pas perdre » face à l’OM

Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’OM. Ce classique se jouera à 20h45 sur Prime Video. Beaucoup d’observateurs estiment que la saison du Paris Saint-Germain n’a plus de saveur. Pourtant, ce soir les Phocéens jouent activement la course à l’Europe et le PSG doit poursuivre sa réaction d’orgueil après les larges succès face à Lorient (5-1) et Clermont (1-6), tout en se rapprochant du dixième titre de champion de France de son histoire. En plus de la rivalité naturelle qui animera cette rencontre, d’autres observateurs voient l’intérêt de ce match. C’est le cas du consultant de Telefoot, Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé sur le sujet lors de l’émission de ce 17 avril.

« Le PSG ne peut pas perdre ce soir. C’est le dernier match qui peut faire rêver les supporters, et tempérer leur colère. Et ils peuvent quasiment valider leur 10e titre de champion, et ça, il ne faut pas le minimiser« , a déclaré l’ancien latéral qui a porté les couleurs de l’OM lors de la saison 2004-2005.