Le PSG annonce un partenariat avec Smart Good Things

En plus du football, Le PSG est devenu une marque mondiale qui compte et ne cesse de grandir. Les Rouge & Bleu multiplient les partenariats et les contrats avec les plus grandes marques du monde. Dernièrement, le PSG s’est associé à la marque de luxe Dior. Ce jeudi après-midi, le PSG a dévoilé – par un communiqué – un nouveau partenariat avec Smart Good Things. Cette « marque-label engagée et innovante de préparations pour boissons » a signé un partenariat de trois ans avec le club de la capitale.

« Dans le cadre de ce partenariat, le Paris Saint-Germain investira 250 000 euros et fera un don de 25% du chiffre d’affaires net généré par la vente des boissons Paris Saint-Germain by Smart Good Things pour financer les actions du Fonds de dotation Paris Saint-Germain en faveur des enfants« , indique le PSG dans son communiqué. L’accord comprend notamment le développement d’une gamme de produits co-brandés qui repose sur un modèle de consommation vertueux pour l’environnement et pour la société, ainsi que le soutien financier de Smart Good Things aux actions du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain.«

« Nous sommes heureux et particulièrement honorés de pouvoir lancer ce produit à l’occasion d’un premier partenariat avec un club mythique, devenu un acteur sociétal de référence à la fois dans le vivre ensemble – à travers les moments d’émotions collectives suscités par les événements et exploits sportifs du club, des joueuses et des joueurs – mais aussi à travers les engagements de son Fonds de dotation« , se réjouit Serge Bueno, Fondateur de Smart Good Things.

Marc Armstrong, Directeur des Partenariats au PSG a détaillé le projet. « Nous souhaitons la bienvenue à Smart Good Things dans la grande famille Paris Saint-Germain. L’innovation, la santé et le bien-être font partie de notre ADN et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble sur des produits engagés, capables de répondre à la volonté de plus en plus partagée de consommer différemment, en adéquation avec des valeurs sociétales et écologiques fortes. Le partenariat avec Smart Good Things va également nous permettre de renforcer et développer les initiatives menées par notre Fonds de dotation en faveur des enfants malades ou défavorisés.«