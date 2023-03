Kylian Mbappé a été, encore une fois, le sauveur du PSG ce soir contre Brest avec un but dans les dernières minutes du match (1-2). Mais l’attaquant parisien aurait pu être expulsé avant ce but salvateur. Les Brestois estiment que l’arbitre a été indulgent avec l’international français.

Buteur providentiel pour le PSG, Kylian Mbappé aurait pu ne pas être sur le terrain au moment de sa réalisation qui a offert la victoire au club de la capitale ce soir sur la pelouse de Brest. Quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, l’attaquant a fait une faute de frustration sur Belkebla. Par la suite, le milieu de terrain brestois s’est accroché à la jambe de Mbappé avant que ce dernier lui donne un petit coup de pied dans le ventre. Blekebla se relève et demande des explications au numéro 7 du PSG. Les esprits s’échauffent mais redescendent rapidement. L’arbitre donne deux cartons jaunes à chacun des protagonistes. Mais Pierre Lees-Melou et Eric Roy, estiment que Monsieur Bollengier a été indulgent avec Kylian Mbappé.

« J’ai les images en direct. Je vois le coup de pied… J’aimerais savoir s’il y aurait la même sanction pour tous les joueurs, peste le milieu de terrain au micro de Canal Plus. Je ne veux pas lancer de polémique, parce qu’on va encore dire qu’on pleure sur l’arbitrage. Mais pour moi, il y a un joli coup de pied. J’ai demandé des explications à l’arbitre, il m’a dit que ce n’était pas assez prononcé. » Son entraîneur est sur la même longueur d’onde. « Je ne suis pas là pour demander à ce que les joueurs soient expulsés mais il est évident que s’il méritait de l’être, il a eu un geste malheureux, de réflexe, ce qui peut s’apparenter à un coup de pied, analyse l’entraîneur brestois en conférence de presse. S’il avait plus sévèrement été sanctionné, ce n’est pas lui qui aurait marqué le deuxième but. »