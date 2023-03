Avec son but, Kylian Mbappé encore dans l’histoire du PSG

Ce soir, Kylian Mbappé a encore marqué pour offrir la victoire au PSG sur la pelouse de Brest dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (1-2). Une réalisation historique dans l’histoire des Rouge & Bleu.

Alors qu’il avait réalisé une bonne première mi-temps, le PSG a dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour s’offrir la victoire contre Brest (1-2) après une deuxième période insipide et prendre provisoirement onze points d’avance sur Marseille. Le but de la victoire, marqué par Kylian Mbappé à la 92e minute, est un but historique pour les Rouge & Bleu. En effet, il s’agit du 3000e de l’histoire du PSG en Ligue 1. L’attaquant du PSG devient également le meilleur buteur du club de la capitale, à égalité avec Edinson Cavani (138 réalisations).

Jean Claude Bras premier buteur de l’histoire en championnat

Le numéro 7 du PSG entre donc encore dans l’histoire de son club après Jean Claude Bras, tout premier buteur en championnat de France de première division des Rouge & Bleu (25 aout 1971). 10 ans plus tard, Michel N’Gom avait lui marqué le 500e (12 septembre 1981), alors que c’est Zlatko Vujovic qui a inscrit la millième réalisation parisienne (24 mai 1991). Nicolas Anelka (1500, 9 novembre 2000), Jérémy Ménez (1500e, 4 décembre 2011), et Edinson Cavani (2500e, 27 octobre 2017) ont aussi marqué des buts symboliques dans l’histoire des Rouge & Bleu en Ligue 1.