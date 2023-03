Le PSG s’est imposé en toute fin de match contre Brest ce soir (1-2) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Une victoire trois jours après la désillusion en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par le Parisien, Christophe Galtier a estimé que la victoire était méritée, avant d’évoquer l’état d’esprit de ses joueurs, les supporters, le possible carton rouge de Kylian Mbappé…

Une victoire longue à se dessiner

« Oui. Évidemment que sur le scénario, ça peut paraître dur pour Brest. On a fait une grosse première demi-heure, où on aurait pu marquer un deuxième but. Mais autant dans la première demi-heure et en deuxième mi-temps quand le match était beaucoup plus ouvert, nous avons eu des situations favorables. Je pense que notre victoire est méritée vu le nombre d’occasions. Évidemment, cette victoire arrive trois jours après Munich. Il a fallu remobiliser tout le monde, l’ensemble des secteurs pour dire qu’il y avait un objectif très important : aller chercher ce 11e titre de champion. Si on peut l’obtenir, ce serait un record. Nos supporters étaient omniprésents malgré la déception. On ne doit rien lâcher pour eux. C’est normal que dans ce match-là, il y ait quelques fois où on semblait moins bien, mais il y a la fatigue. L’équipe a su bien réagir. Il n’y a pas de petites victoires.«

Du spleen chez mes joueurs ?

« Sur le lendemain de Munich, évidemment que c’était difficile. Vendredi, les joueurs ont beaucoup parlé entre eux, j’ai parlé avec mon groupe. Dans le voyage, j’ai senti de la concentration, l’envie d’aller chercher la victoire après cette énorme déception. Il y a eu de la fatigue, il fallait faire des changements. Je n’ai pas senti un spleen ou que l’équipe semblait lâcher. Mais de ce que j’ai pu voir vendredi et aujourd’hui, j’étais confiant quant à la capacité de venir l’emporter pour continuer. Je le redis très souvent, il y a des points d’avance, il faut les maintenir.«

Mbappé frustré ?

« Je n’ai pas revu les images (son coup de pied sur un Brestois). Kylian a eu deux-trois situations où il aurait pu marquer. On a eu des situations où nous aurions pu marquer. L’équipe avait envie de gagner. Ce n’est pas lié à la défaite de mercredi. Ils avaient une grosse envie.«

Un soulagement après cette victoire ?

« Il n’y a jamais de match facile. J’insiste : tout le monde s’arrête sur le but à la 92e, mais nous avons tiré 17 fois au but, on a frappé sur la transversale… Je suis convaincu que la victoire est méritée. Est-ce que c’est un soulagement ? Non. Nous sommes à quatre victoires d’affilée. Je suis satisfait.«

L’accueil des supporters

« Aucun doute sur le soutien des supporters. Ils sont très présents. Lors de la fin de match à Lille ils ont beaucoup poussé. Ils étaient présents à Munich. On peut nous reprocher certaines choses, mais depuis le début de la saison, les joueurs se battent, ils sont sérieux. Il y a toujours cette envie de gagner des matches. »