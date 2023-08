Le PSG a pour objectif de réduire grandement son effectif avant la fin du mercato. Si le club parisien a déjà officialisé quelques départs ces dernières heures, d’autres joueurs seront plus difficiles à faire partir comme Georginio Wijnaldum.

Le PSG est actuellement en pleine opération dégraissage. Après les départs de Neymar Jr (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi SC) et Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday), le club parisien a officialisé le départ définitif de Leandro Paredes vers l’AS Roma ce mercredi matin. L’Argentin sera accompagné par Renato Sanches sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la Louve. La liste des indésirables se réduit donc. Mais pour certains, les portes de sortie se font rare à l’image de Julian Draxler et Georginio Wijnaldum. Et concernant le Néerlandais, son avenir est toujours aussi incertain.

Wijnaldum a refusé quelques offres

En effet, comme le rapporte L’Equipe, « les candidats ne se bousculent pas, peut-être refroidis par ses blessures. » Le joueur a été victime d’une fracture du tibia lors de son prêt à l’AS Roma la saison passée et n’a pas réussi à retrouver du rythme sous les ordres de José Mourinho après son retour de blessure (23 matches disputés pour 12 titularisations). De retour à Paris, Georginio Wijnaldum s’était dit prêt à rester si le PSG le souhaitait, cependant, « la réciproque ne semble pas vraie », précise L’E. Pourtant, le joueur de 32 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2024, avait des offres de Turquie et des Pays-Bas mais l’international néerlandais les a refusé. Reste à savoir si d’autres opportunités se présenteront à l’ancien de Liverpool avant la fin du mercato le 1er septembre prochain.