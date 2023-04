Les chiffres à retenir avant PSG / Lorient

Ce dimanche après-midi (17h05 sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot), le PSG accueille le FC Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Et à quelques heures du match, voici les chiffres marquants à retenir.

À six journées de la fin du championnat, le PSG est en très bonne posture pour remporter le 11e titre de champion de France de son histoire. Avec huit points d’avance sur son principal poursuivant, l’Olympique de Marseille, les Rouge & Bleu peuvent faire un pas supplémentaire vers le titre ce dimanche après-midi en cas de victoire face au FC Lorient au Parc des Princes. Et à quelques heures de la rencontre, le club parisien a partagé quelques chiffres autour de ce match via son site internet.

Un bilan largement favorable au PSG

Les Parisiens et Lorientais vont se rencontrer pour la 40e fois ce dimanche. Et les Rouge & Bleu sont largement dominateurs avec un bilan de 23 victoires, 7 nuls et 9 défaites. En 2011, les Merlus étaient les premiers adversaires de l’ère QSI en Ligue 1 avec une défaite du PSG au Parc des Princes (0-1). Depuis, les deux formations se sont affrontées à 19 reprises pour un bilan de 15 victoires, 2 nuls et 2 défaites en faveur du club parisien. Ce dernier reste notamment sur six victoires d’affilée dans son antre face aux Lorientais en Ligue 1 avec 22 buts inscrits et seulement 3 buts encaissés.

Fort de trois succès consécutifs – face à l’OGC Nice (0-2), le RC Lens (3-1) et l’Angers SCO (1-2) – le PSG est toujours en course pour réaliser un exploit unique dans l’histoire du football de France : rester leader du championnat depuis la 1ère journée de Ligue 1. « Le club de capitale compte 75 points après 32 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2018-2019 (81 points) », rapporte le site officiel du club.

Au niveau des statistiques individuelles, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes devraient disputer leur 50e match en Ligue 1 sous les couleurs du PSG. De son côté, Kylian Mbappé aura un objectif en tête en cette fin de saison 2022-2023 : terminer pour la cinquième fois d’affilée meilleur buteur de L1, une performance seulement réalisée par Jean-Pierre Papin. Avec 22 réalisations, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est en concurrence avec Alexandre Lacazette (OL, 20 buts) et Jonathan David (LOSC, 21 buts), qui n’ont pas marqué ce week-end.