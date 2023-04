Sa saison, les critiques, son avenir… Donnarumma se confie

Avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Gianluigi Donnarumma a été promu comme gardien numéro 1 du PSG. L’international italien a aussi vu partir Keylor Navas, provisoirement, cet hiver. L’ancien milanais a des hauts et des bas cette saison. Dans un long entretien accordé à BeIN Sports, il a évoqué sa saison, les critiques, son match contre Nice, son avenir…Extraits choisis.

Comment je juge ma deuxième saison ?

« Je suis très satisfait. Il est normal que ma première saison ait été un peu plus difficile. La deuxième est bien meilleure. J’ai beaucoup d’amis ici et je me sens bien à Paris.«

Son match à Nice

« C’était à mon sens le match le plus important de la saison. À ce moment-là de la saison, on sait que ça va être un match tendu car on doit absolument gagner. Finalement, on a fait un super match défensif et converti les occasions que l’on eues. Et individuellement j’ai réalisé un très bon match.«

Les critiques

« Moi, je suis toujours motivé ! Les critiques font partie du jeu…C’est comme ça dans le football. Je suis habitué, j’en ai tellement reçu. Aujourd’hui, j’ai les épaules assez larges pour les gérer même si parfois elles sont injustes. Elles ne m’atteignent pas et me font rien du tout. Tu sais parfois, malheureusement, il y a des moments où rien ne va. Mais le plus important, est de rester soi-même, concentré, solide et ne pas s’arrêter de travailler. Si tu travailles, si chaque jour tu donnes le maximum, tout rentre dans l’ordre. »

Comment juges tu ta progression cette saison ?

« Disons que je travaille des petits détails. Le poste de gardien est très complexe et chaque mini détail à son importance. Et la différence se fait sur ces petits détails. Tu dois te fixer chaque jour des objectifs pour progresser de façon spécifique aux différents entraînements. C’est très important d’améliorer sa performance à chaque session.«

Son avenir

« Mon avenir je le vois clairement ici. J’espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club. Ce club qui m’a tant donné et qui m’a toujours fait confiance. J’espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m’y sens comme à la maison.«

La concurrence peut m’inquiéter ?

« Non, Non. Ça ne m’inquiète absolument pas. Si tu travailles et que tu fais bien les choses, rien ne peut t’inquiéter.«

La mort de Mino Raiola m’a perturbé sportivement ?

« Oui clairement. Ça a été un coup très dur. Mino, pour moi était disons comme un frère. Parce qu’on avait un rapport privilégié. J’ai toujours dans mon téléphone le message qu’il m’a envoyé après mon match au Real la saison dernière. Il était devant sa télé et il m’a envoyé un message incroyable juste après la rencontre et ça je ne l’oublierai jamais. Il m’a écrit que j’étais le plus fort de tous, que je devais rester serein, ne jamais abandonner et encore d’autres choses encore plus personnelles que je ne vais pas révéler. Ce qui m’a le plus touché, c’est qu’à cette époque, il n’allait déjà pas très bien. Alors avoir une petite pensée pour moi à ce moment-là m’a beaucoup ému. »

Sa personnalité

« C’est vrai que très peu de gens connaissent ce côté-là. Parce que je suis un garçon tranquille simple. J’aime rester chez moi avec mes amis et ma fiancée. Je pense être quelqu’un de simple et humble. Ça, je le dois à mes parents qui m’ont transmis ces valeurs et j’ai grandi avec. Je remercie vivement ma mère et mon père qui ont tant fait pour moi et tellement de sacrifices pour faire de moi l’homme que je suis. Je suis heureux de les voir fiers de moi et de ce que je réalise. »